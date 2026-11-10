TSMC, 10월 매출 전년비 60% 급증...AI칩 수요 강력

AI 핵심 요약beta
- TSMC는 10일 10월 매출이 전년보다 59.7% 증가했다고 발표했다
- 10월 매출은 5868억9000만 대만달러로 전월보다 14.7% 늘었다
- TSMC는 AI 반도체 수요에 대응해 2026년부터 설비투자를 확대할 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만 TSMC(2330.TW, NYSE: TSM)의 10월 매출이 전년 대비 60% 가까이 폭등했다.
10일 CNBC가 TSMC 발표 자료를 인용한 바에 따르면 회사의 10월 매출은 5천868억 9천만 대만달러(약 23조 9천억 원)다. 이는 지난해 동월 보다 59.7%, 전월 대비로는 14.7% 증가한 수치다.
글로벌 빅테크 기업들이 인공지능(AI) 주도권을 잡기 위해 첨단 반도체 투자를 지속하며 강력한 수요를 견인한 덕분이다.
TSMC는 고객사들의 견조한 수요에 대응하기 위해 2026년부터 2028년까지 설비 투자(CapEx)가 이전 3년보다 상당히 높을 것으로 예상했다.
이날 대만 증시에서 TSMC 주가는 시장 변동성 속에서도 2.24% 상승한 2,285포인트에 마감했다. 한편 대만 금융당국은 증시 변동성에 대응해 일일 공매도 한도를 기존 30%에서 3%로 대폭 축소하는 고강도 공매도 제한 조치를 9일부터 시행에 들어갔다.
wonjc6@newspim.com