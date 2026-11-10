日소프트뱅크, 상반기 7680억엔 적자...AI 데이터센터 사업 손실

AI 핵심 요약beta
- 소프트뱅크는 10일 상반기 순손실 7680억엔을 기록했다
- 미국 AI 데이터센터 조달 변경으로 6000억엔 손실이 발생했다
- 비전펀드 투자이익은 전년보다 줄고 AI 사업 적자도 확대됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 소프트뱅크그룹(SBG, 이하 소프트뱅크)이 2026회계연도 상반기(4~9월) 7680억엔(약 6조5000억원)의 순손실을 기록했다.
미국 인공지능(AI) 데이터센터 사업의 조달 계획을 변경하면서 대규모 손실이 발생한 데다, 오픈AI 등 AI 관련 기업에 투자한 비전펀드의 투자 이익도 전년 동기보다 크게 줄었다.
소프트뱅크가 10일 발표한 연결결산에 따르면 4~9월 순손익은 7680억엔 적자로 집계됐다. 전년 동기에는 2조9240억엔 흑자를 냈지만 1년 만에 적자로 돌아섰다. 당시에는 오픈AI 출자에 따른 평가이익이 실적을 끌어올리며 같은 기간 역대 최대 순이익을 기록했다.
이번 적자 전환에는 비용 증가가 크게 작용했다. 소프트뱅크는 미국 AI 데이터센터에 전력을 공급하기 위한 발전 관련 설비의 조달 계획을 변경하면서 약 6000억엔의 손실을 반영했다. 미국에서 발전 사업을 운영하는 자회사 SB에너지에서도 주식 보상 관련 비용 등이 늘었다.
AI 기업에 투자하는 비전펀드 사업의 투자이익은 3412억엔으로 전년 동기의 10분의 1 수준으로 줄었다. 투자 대상 기업들의 평가액 상승세가 둔화한 영향이다.
반도체 자회사 3곳의 실적도 악화했다. 영국 반도체 설계기업 Arm을 포함한 3개사의 'AI 컴퓨팅 사업' 부문 손익은 3220억엔 적자로, 전년 동기보다 적자 규모가 2750억엔 확대됐다.
7~9월 분기만 놓고 보면 1조1153억엔 적자였다. 전년 동기에는 2조5022억엔 흑자를 기록했다. 소프트뱅크가 분기 기준으로 적자를 기록한 것은 2024년 10~12월 이후 처음이다.
goldendog@newspim.com