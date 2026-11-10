충남대, 공주대와 통합 재추진 결정…구성원 찬반투표 재실시

AI 핵심 요약beta
- 충남대가 10일 공주대와의 통합신청서 제출 재추진을 의결했다
- 충남대는 구성원 권익 보호 방안을 보완해 재투표를 진행하기로 했다
- 통합신청서 원안 유지 방침에 학생사회 반발이 이어질 전망이다
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연내 신청 무산 시 지원금 1032억 감액…학생 반발 속 재투표 추진
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 지난 9월 구성원 찬반투표에서 반대 의견이 우세해 제동이 걸렸던 충남대학교와 국립공주대학교의 통합 논의가 다시 추진된다. 충남대는 구성원 권익 보호 방안을 보완해 재투표에 나서기로 했지만 기존 통합신청서 원안은 유지하기로 해 학생사회의 반발은 계속될 전망이다.
충남대는 10일 제5차 통합위원회를 열고 글로컬대학30 사업의 핵심 과제인 공주대와의 통합신청서 제출을 재추진하기로 의결했다고 밝혔다.
대학 측은 지난 9월 투표에서 반대 의견이 많았던 배경으로 구성원 보호 대책에 대한 설명 부족과 정보 전달 미흡을 꼽았다. 이후 25차례 넘는 간담회와 토론회를 열어 의견을 수렴하고 학과 운영의 자율성, 직원의 의사에 반하는 전보 제한, 졸업장 표기 방식 등을 담은 '구성원 권익 보호 이행보장안'을 마련했다.
다만 통합신청서 자체는 수정하지 않기로 했다. 이달 초 열린 교내 분과위원회와 양 대학 공동 분과위원회에서는 예산 배분과 공간 재배치 등 추가 요구사항을 향후 통합세부이행계획서에 반영하고 기존 신청서는 원안대로 유지하는 데 의견을 모았다.
이에 따라 충남대는 지난 9일부터 이틀간 진행한 통합위원회에서 재추진 방안과 구성원 의견수렴 절차를 심의·의결했다.
구체적인 찬반투표 일정은 다음 주 양교 통합추진위원회의 최종 심의를 거쳐 확정된다. 투표는 중앙선거관리위원회 온라인투표시스템(K-Voting)을 이용해 진행하며 찬성 결과가 나오면 학무회의와 대학평의원회 심의를 거쳐 연내 교육부에 통합신청서를 제출할 계획이다.
통합 추진에는 대규모 국비 지원 여부도 걸려 있다.
충남대에 따르면 오는 12월 31일까지 통합신청서를 제출하지 못하면 글로컬대학30 지원금 약 1032억원이 감액된다. 내년 2월 28일까지 신청이 이뤄지지 않으면 글로컬대학 지정이 취소되고 이미 지급된 지원금도 환수된다.
양 대학 통합을 전제로 마련된 5년간 약 3500억원 규모의 '서울대 10개 만들기(S10)' 사업 역시 전면 재검토될 가능성이 있다.
한편 학생들은 이날 집회를 열고 통합 추진에 대한 우려를 제기했다. 대학 측은 학생사회와 추가 소통을 이어가겠다는 입장이다.
충남대 관계자는 "통합 이전 입학생은 졸업장에 입학 당시 대학과 학과명을 표기하도록 보호 방안에 명시했다"며 "통합세부이행계획서 수립과 통합대학 학칙 제정 과정에도 학생들이 참여할 수 있도록 제도화하겠다"고 설명했다.
이어 "구성원에게 불이익이 발생하지 않도록 준비하고 학생들과 충분히 소통하겠다"며 "대학의 미래를 위해 구성원들이 다시 한번 신중하게 판단해 주길 바란다"고 말했다.
gyun507@newspim.com