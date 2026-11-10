인도 자산운용 업계, 외국인 투자자에 대한 양도소득세 폐지 요구..."자금 유입 촉진"

AI 핵심 요약beta
- 인도 자산운용업계가 9일 외국인 투자자 양도소득세 폐지를 거듭 요구했다.
- 업계는 세금 폐지가 외국인 세후 수익률과 시장 매력도를 높일 것으로 주장했다.
- 인도 증시는 반등했지만 외국인 투자자금은 올해 약 270억 달러 순유출됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
업계, 채권형 뮤추얼 펀드 수익에 대한 과세율 인하도 주장
재무부 등 당국, 외국인 투자자의 채권 투자 수익에 대한 양도소득세 등 폐지
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 인도의 9,000억 달러(약 1,204조 3,800억 원) 규모 자산운용 업계가 외국인 투자자에 대한 자본이득세(양도소득세)를 폐지할 것을 정부에 거듭 요구하고 있는 것으로 알려졌다. 양도소득세가 폐지되면 인도 자본 시장의 매력도가 높아지고, 외국인 자금 유입을 촉진할 수 있다.
9일(현지 시각) 블룸버그 통신에 따르면, 인도 자산운용사들은 양도소득세 폐지가 외국인 투자자의 세후 수익률 개선에 도움이 될 수 있다며, 이는 포트폴리오 비중 구성에서 중요한 요소라고 주장한다. 특히 최근 몇 년간 루피화 가치가 달러 대비 급격히 하락하면서 이러한 요소의 중요성이 더욱 커졌다고 강조했다.
에델바이스 파이낸셜 서비스(Edelweiss Financial Services Ltd.)의 라셰시 샤 회장은 6일 블룸버그 TV와의 인터뷰에서 "우리(인도)는 외국인 투자자들에게 우리가 그들을 원한다는 것을 보여줘야 한다"며 "인도를 '안정적이고 영구적인' 투자처로 만들기 위해서는 외국인에 대한 양도소득세를 철폐하는 것이 더 쉬운 해결책일 수 있다"고 말했다.
인도는 상장 주식을 1년 이상 보유하여 얻은 장기 차익에는 12.5%, 1년 이하 보유한 단기 차익에는 20%의 양도소득세를 부과하고 있다.
니르말라 시타라만 인도 재무장관은 주식 관련 세제 개편을 검토하겠다고 밝혔지만, 양도소득세와 증권거래세(STT) 중 세목을 개정할 것인지 구체적인 개편 방향에 대해서는 확답을 하지 않았다.
업계의 이러한 목소리는 인도 증시가 이달 첫 주(11월 2~6일) 반등했음에도 불구하고 대부분의 신흥국 증시 대비 여전히 부진한 흐름을 보이고 있는 가운데 더욱 힘을 얻고 있다.
최근 전 세계적인 인공지능(AI) 관련주 매도세와 유가 하락은 인도 시장에 숨통을 트여주었다. 외국인 투자자들이 지난 2일부터 5일까지 35억 달러 이상의 주식을 순매수하면서 인도 증시는 5년 만에 최고 주간 상승률을 기록했다.
다만, 올해 연간으로 보면 외국인 투자자들은 여전히 '순매도'를 유지 중이다. 올해 외국인 자금 유출액이 약 270억 달러에 달하는 가운데, 글로벌 펀드들은 올해까지 3년 연속 인도 증시에서 순매도를 기록할 것으로 전망된다.
펀드 운용 업계는 또한 채권형 뮤추얼 펀드의 장기 수익에 대해 투자자 개인의 소득 수준에 따른 '종합소득세율(최대 30% 이상)'을 적용하는 것이 아니라 주식처럼 낮은 고정 세율(12.5%)을 적용해야 한다고도 주장한다.
런던에 본사를 둔 투자은행 겸 자산관리회사인 선 글로벌 인베스트먼트의 미히르 카파디아 회장은 "인도 정부와 규제 당국은 채권 시장으로의 자금 유입을 더욱 장려해야 한다"며 "채권 시장에 대한 일부 규제를 완화하거나 인도 기업 및 국영 기업들이 달러 채권과 마살라 채권(루피화 표시 채권)을 통해 자본을 조달하도록 장려한다면 풍부한 자본이 유입될 수 있다"고 말했다.
SBI 펀드 매니지먼트의 스리니바스 자인 공동 최고경영인(CEO)은 "투자자들이 채권에 투자할 만한 확실한 이유가 필요하다"며 "높은 세율로 수익에 세금을 부과하는 것은 그러한(채권 투자) 동기를 약화시키고 균형 잡힌 포트폴리오를 구성하기 어렵게 만든다"고 지적했다.
한편, 인도 당국은 지난 6월 외국인 투자자에 대한 인도 국채 투자 문턱을 대폭 낮췄다. 재무부는 외국인 투자자가 인도 국채 보유로 얻은 이자에 대한 이자소득 원천징수세와 채권 매매 차익에 대한 장·단기 양도소득세를 전면 폐지하기로 했고, 인도 중앙은행(RBI)은 외국인이 한도 제한 없이 무제한으로 매입할 수 있는 전면개방경로(FAR) 적용 채권 범위를 대폭 확대했다.
hongwoori84@newspim.com