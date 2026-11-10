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[뉴스분석] '조작기소 특검법' 공 넘겨받은 李대통령…위헌·이해충돌·공소취소 3대 쟁점

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  • 이재명 대통령은 17일 국무회의에서 조작기소 특검법 공포 여부를 결정한다
  • 특검법은 이 대통령 관련 사건 6건 등 모두 12건을 수사 대상으로 담았다
  • 파견검사 수사권과 이해충돌, 공소취소 가능성을 두고 위헌 논란이 불거졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

6일 국회 통과 공포안, 17일 국무회의 상정 예정
폐지 검사 수사권, 여당 추천 대통령 임명 논란
공소취소 조항 삭제에도 형소법 준용 규정 남아
전문가 "李대통령 공포에 무게…이해충돌 가능성"
국힘 헌법소원·장외투쟁 압박…연말 정국 분기점

[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 관련한 사건 6건을 수사 대상에 담은 '윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안'(이하 조작기소 특검법)의 공포 여부를 이 대통령이 직접 결정하게 됐다.

청와대는 다음주 17일 열릴 예정인 49회 국무회의에 조작기소 특검법 공포안을 상정해 심의·의결한다. 조작기소 특검법은 지난 6일 국회 본회의를 통과했다. 정치권에서는 청와대가 10일 열린 48회 국무회의에서 안건을 처리할 것으로 예상했지만 이날 안건 상정이 되지 않았다.

청와대 측은 "통상적으로 국회 본회의 통과 후 정부로 이송되는 법률 공포안은 이송 시점과 긴급성 정도를 고려해 국무회의 상정 시기를 결정한다"며 "다음 국무회의 상정이 의무 사항은 아니다"라고 밝혔다. 청와대 측은 "조작기소 특검법 공포안은 48회 국무회의 개최 계획이 이미 결정된 지난 6일 오후에 국회에서 이송됐다"며 "이에 따라 다음주 국무회의(17일)에 상정될 예정"이라고 예고했다. 

조작기소 특검법을 둘러싸고 위헌 가능성과 이해충돌 논란, 공소 취소 의혹이 불거진 터라 이 대통령의 결정이 연말 정국의 큰 분기점이 될 것으로 보인다. 향후 이재명 정부의 운명을 가를 핵심 변수로 보는 분석도 적지 않다. 

이재명 대통령이 27일 청와대 본관에서 46회 국무회의를 주재하며 발언하고 있다. 2026.10.27 [사진=청와대]

◆17일 국무회의, 마지막 정례 심의 기회…공포냐 재의요구냐 갈림길

조작기소 특검법은 지난 6일 국회 본회의에서 재석 168명 중 찬성 167명, 반대 1명으로 가결됐다. 제1야당인 국민의힘은 무제한 토론(필리버스터)으로 맞섰지만 더불어민주당 주도로 토론이 종결되자 표결에 불참했다. 반대표는 이주영 개혁신당 의원이 던졌다.

본회의를 통과한 법안은 지난 4월 발의된 원안에서 논란이 된 기존 사건 이첩 조항과 공소유지 여부 결정 조항을 삭제한 국회 법제사법위원회 수정안이다.

조작기소 특검의 수사 대상은 모두 12건이다. 이 가운데 ▲대장동·위례신도시·백현동 개발 배임 의혹 ▲대장동·백현동 관련 공직선거법 위반 ▲성남 에프시(FC) 후원 관련 뇌물 ▲김진성 씨 위증교사 ▲쌍방울 대북 송금 ▲경기도 법인카드 사용과 배임 의혹 6건이 이 대통령 관련 사건이다.

특검팀은 특검보 8명과 특별수사관 70명, 파견검사 20명, 파견공무원 210명까지 해서 최대 309명으로 꾸려진다. 수사 기간은 준비 기간 20일을 포함해 최장 200일이다.

헌법 53조에 따라 대통령은 법률안이 이송된 날부터 15일 이내에 공포하거나 국회에 재의를 요구해야 한다. 6일 이송을 기준으로 하면 기한은 21일이 된다. 17일 국무회의가 기한 안에 열리는 마지막 정례 국무회의다.

이 대통령은 다음 주 국무회의에서 조작기소 특검법을 공포할지 재의요구할지 결정해야 한다.

◆검사 수사권은 없앴는데 파견 검사에는 수사권 부여?

조작기소 특검법의 첫 번째 쟁점은 파견검사의 수사권이다. 지난 7월 국회를 통과한 개정 형사소송법이 지난 10월 2일 시행되면서 공소청 검사의 수사권은 전면 폐지됐다. 그런데 특검법 부칙 제6조는 파견검사의 수사권·지휘권에 관해 개정 전 종전 형사소송법 규정을 따르도록 했다. 파견검사 등이 작성한 조서와 서류의 증거능력도 종전 형소법을 적용한다.

법조계에서는 효력을 잃은 법을 되살려 수사권을 부여하는 것은 위헌 소지가 있다는 지적이 나온다. 이진수 법무부 차관도 법사위 소위원회에서 개정 형소법 시행 이후 입법되는 특검법의 파견검사 수사권에 같은 해석을 적용할 수 있는지는 논란의 여지가 있다는 취지로 언급했다.

향후 재판에서 조서의 증거능력을 둘러싼 다툼이 벌어질 가능성도 거론된다.

범여권에서도 우려가 나왔다. 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장은 법안 통과 전 페이스북에 "이미 효력을 잃은 구법을 적용하는 것은 위헌·위법 문제를 일으킨다"고 지적했다.

이에 법안을 대표발의한 천준호 민주당 의원은 "수사권 부여는 헌법재판소가 인정한 입법정책 사안"이라고 반박했다. 현재 수사 중인 선거관리위원회 특검도 파견검사가 수사를 맡고 있고, 현행 형소법 부칙 14조가 특검법에 따른 파견검사의 수사를 이미 허용하고 있다는 게 천 의원의 설명이다.

◆"자기 사건 특검을 자기가 임명" 이해충돌 공방

두 번째 쟁점은 특검 임명 구조다. 특검법은 민주당과 국민의힘, 조국혁신당이 1명씩 추천한 후보 가운데 대통령이 1명을 임명하도록 했다. 

국회 법제사법위원회 전문위원 검토보고서에서는 수사 대상이 될 수 있는 대통령이 소속된 여당에 특검 후보 추천권을 주는 규정이 특검 제도의 취지와 맞는지 신중한 논의가 필요하다고 지적했다.

검토보고서를 보면 2019년 '박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률 3조 2항 등 위헌소원'(2017헌바196)에서 헌법재판소는 특별검사의 임명절차와 관련해 여당은 추천권을 행사하지 않도록 입법자가 정한 것은 합리성과 정당성을 상실했다고 보기 어렵다고 했다. 

현직 대통령의 의혹을 수사하는 특검이 대통령과 정치적 이해관계를 공유하고 있는 여당의 특검 후보자 추천권 행사가 이해충돌 상황을 야기하고 특검 도입 목적을 저해해 법의 공정성과 사법적 정의를 확보하는데 배치될 수 있다는 판단으로 이해할 수 있다는 해석이다. 

다만 천 의원은 헌재가 특검 추천권 부여를 국회의 입법재량으로 확인했고 민주당이 후보를 추천하고 대통령이 임명해도 이해충돌이 아니라는 입장이다. 특검의 수사 대상은 이 대통령이 아니라 윤석열 정부 검사들이기 때문이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 6일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제12차 본회의에서 윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안이 가결되고 있다. 2026.11.06 mironj19@newspim.com

◆공소취소 조항 지웠지만 '형소법 준용'으로 여지 남아

세 번째 쟁점은 공소취소 가능성이다. 원안에는 특검이 기존 사건을 이첩받아 공소유지 여부를 판단하는 조항이 있었지만 이 대통령이 앞서 기자회견에서 공소취소 관련 조항을 빼 달라고 요청하면서 국회 심사 과정에서 삭제됐다.

이 대통령은 지난 6월 취임 1주년 기자회견에서 특검법을 두고 "잘못된 것이 있으면 시정하고 잘못한 것이 없으면 놔두면 된다"고 말했다. 당시에는 공소 취소 타당성에 힘을 실은 발언으로 해석됐다.

하지만 이 대통령은 이후 9월 18일에 진행된 현안 기자회견에서는 "논란이 되는 특검 권한 가운데 기존 기소 사건의 이송 처분 조항은 삭제하고 진상 규명에 집중해 달라"며 "불필요한 공소 취소 논란이 생기지 않게 해 달라"고 국회에 요청했다. 

다만 "제 지휘 아래 있는 수사·소추기관이 진상 규명에 나서면 오해가 생길 것"이라며 특검의 필요성은 인정했다. 

이 대통령의 요청대로 특검법에 직접적인 공소 취소 조항은 삭제됐지만 특검법 6조 7항은 형사소송법 중 검사의 권한에 관한 규정을 특검에 준용하도록 해 논란의 불씨를 남겼다.

형소법상 검사는 1심 판결 선고 전까지 공소를 취소할 수 있다. 형소법 준용 범위에서 특검의 공소 취소 권한을 명시적으로 배제하는 방안을 검토해야 한다는 의견이 있었지만 최종 법안에 반영되지 않았다.

집권 여당 내부의 해석도 미묘하게 갈린다. 민주당 지도부는 공소취소권을 삭제한 만큼 특검이 공소취소를 할 수 없다는 입장이다. 반면 법사위 여당 간사인 김의겸 의원은 9일 시비에스(CBS) 라디오에서 "명백한 조작기소가 있다면 공소취소도 가능하다"고 했다.

또 다른 공소 취소 통로로는 개정 형소법 327조가 거론된다. 개정 조항은 중대한 위법수사에 기초한 기소와 소추재량권을 현저히 벗어난 기소를 공소기각 사유로 새로 넣었다. 법 시행 전 기소된 사건을 적용 대상에서 빼는 경과규정이 없어 특검 수사 결과가 이 대통령 재판에서 공소기각 주장의 근거로 쓰일 수 있다는 해석도 나온다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김승수 국민의힘 원내운영수석부대표가 10일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 열린 현장 의원총회에서 정을호 청와대 정무비서관에게 특검법 철회 요구서를 전달하고 있다. 2026.11.10 mironj19@newspim.com

◆국민의힘 "재의요구하라" 총공세…헌법소원까지 검토

야당인 국민의힘은 조작기소 특검법 총력 저지에 나섰다. 국민의힘은 지난 7일 장외집회에 이어 9일 청와대 앞 현장 최고위원회의, 10일 현장 의원총회를 잇달아 열고 대통령의 재의요구권 행사를 촉구했다. 청와대에 특검법 철회 요구서를 직접 전달했다.

장동혁 대표는 10일 현장 의원총회에서 특검법을 '이재명 탈옥법'으로 규정했다. 정점식 원내대표는 특검법의 위헌적 요소를 정리해 헌법소원을 제기하는 방안을 검토하고 장외투쟁도 병행하겠다고 선언했다. 특검 운영에 380억 원이 넘는 예산이 드는 점도 공세 소재로 삼았다.

국민의힘이 장외 투쟁에 힘을 쏟자 국회 일정도 멈췄다. 법사위 소속 국민의힘 의원들은 지난 9일 예산결산기금심사소위원회를 시작으로 향후 법사위 일정에 불참하기로 했다.  

이 때문에 이 대통령이 조작기소 특검법을 공포하면 연말 예산 정국에 큰 타격이 될 것으로 보인다. 국민의힘이 헌법소원 등 법적 공방을 예고한 터라 법안이 원활하게 시행될지도 불투명하다.

만약 이 대통령이 재의 요구를 결정하면 국회는 재적의원 과반 출석과 출석의원 3분의 2 이상 찬성으로 다시 의결해야 한다. 

이재명 대통령이 지난 9월 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 일곱 번째 기자회견을 하고 있다. [사진= 청와대] 2026.10.11 gomsi@newspim.com

◆김선택 "특검 임명권은 李 개인 아닌 대한민국 대통령에게 있어"

김선택 고려대 법학전문대학원 명예교수는 이 대통령이 조작기소 특검법을 공포할 것으로 내다봤다. 김 명예교수는 "민주당이 추진한 법인 만큼 대통령이 재의요구권을 행사하지는 않을 것"이라고 전망했다.

김 명예교수는 법리적으로도 재의요구 요건에 해당하는 사유가 없다고 봤다. 김 명예교수는 "특별검사 임명권은 원래 대통령에게 있는 권한"이라며 "임명권은 이재명 개인이 아니라 대한민국 대통령에게 있는 것"이라고 짚었다.

다만 아쉬움도 내비쳤다. 김 명예교수는 "이명박(MB) 전 대통령의 내곡동 사저 사건 특검 때는 특검 후보 추천을 야당만 하도록 했다"며 "그렇게 했다면 이해충돌 논란을 피할 수 있었을 것"이라고 지적했다.

특검법 발의 빌미를 지난 정부가 제공했다는 시각도 밝혔다. 김 명예교수는 "(이 대통령 관련 사건에 대해) 압수수색을 수백 번이나 하지 않았느냐. 지나쳤다. 일종의 고문과 같은 것"이라며 "검찰이 수사권을 오남용하다 자초한 일"이라고 비판했다.

특검 방향에 대해서는 주문을 제언했다. 김 명예교수는 "특검이 이재명 대통령 사건의 조작 여부만 살피고 그것을 목표로 삼는다면 잘못된 것"이라고 강조했다. 이어 "수사와 기소 과정에서 한 사람을 집요하게 압박하고 추적하고, 그 배후에서 정권이 이를 사주하면 사람이 극단적 선택에 내몰리게 된다"며 "이런 일은 막아야 하는 만큼 특검이 그런 사례가 있었는지 살펴보길 바란다"고 주문했다.

[그래픽=홍석희 뉴스핌 기자]

◆이창현 "이해충돌 당연…국가 예산으로 무죄 증거 찾는 격"

이창현 한국외대 법학전문대학원 교수도 특검법이 공포될 것으로 봤다. 그는 "이해충돌 논란과 관계없이 그대로 통과될 것"이라고 내다봤다.

다만 이 교수는 이해충돌 가능성을 높게 봤다. 그는 "민주당은 대통령이 피해자인 만큼 이해충돌과 관계없다고 하지만 말이 안 된다"며 "당연히 이해충돌에 해당하는 문제"라고 지적했다.

특검 제도의 취지에도 맞지 않는다는 게 이 교수의 판단이다. 이 교수는 "특검은 어떤 사건의 수사가 미진하거나 손대지 못한 부분이 있을 때 보다 공정한 수사를 목적으로 도입하는 제도"라며 "조작기소 특검법은 이미 수사를 마쳐 재판 중이거나 판결이 확정된 사건을 다시 뒤집어 보겠다는 것"이라고 지적했다.

그러면서 "재판에서 무죄를 받을 자신이 없으니 공소기각 판결을 끌어낼 증거를 찾으려는 특검"이라며 "대통령이 국가 예산으로 자신의 무죄 증거를 찾는 수사를 시키는 셈"이라고 비판했다. 그는 "대통령에게 특검 임명권이 있으니 이해충돌이 생기고 무죄 증거를 찾는 데 국가 예산을 쓰는 것이 가장 큰 문제"라고 했다.

평등 원칙에도 어긋난다는 지적했다. 이 교수는 "검찰이 조작기소를 했다면 이 대통령 사건만 조작했겠느냐"며 "왜 대통령 사건만 다시 수사하느냐. 대통령의 특권을 누리는 것으로 볼 수 있다"고 했다.

the13ook@newspim.com

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엔비디아판 '나를 사랑한 스파이' [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 인공지능(AI) 반도체 시장을 선도하는 엔비디아(NVDA)의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 스파이로 의심받는 여성과 불륜 관계를 맺은 사실이 드러나면서 미국 국가안보를 뒤흔드는 스캔들에 휘말렸다. 술집에서 시작된 인연은 은밀한 밀회로 이어졌고 상대 여성의 중국 스파이 의혹이 불거지면서 '사장님'의 불륜은 시총 4조3000억달러의 회사를 뒤흔드는 악몽으로 돌변했다. 월스트리트저널(WSJ)은 9일(현지시간) 젠슨 황과 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드의 임원이던 앨리스 황의 관계가 어떻게 미국 국가안보 스캔들로 번졌는지 상세히 보도했다. 두 사람의 첫 만남은 2024년 3월 미국 캘리포니아에서 열린 엔비디아 행사였다. 기업인들의 일상적 모임으로 끝나지 않고, 둘의 재회는 석달 뒤 타이베이의 칵테일 바에서 이뤄진다. 그날 기술기업 임원들이 모인 자리에서 앨리스 황은 젠슨 황과의 친분을 과시("젠슨은 나의 아주 친한 친구")하며 그에게 술자리로 오라는 문자를 보냈다. 실제 몇 분 뒤 젠슨 황이 등장하자 좌중의 놀라움은 컸다. 젠슨 황은 위스키를 주문하고 자리에 모인 사람들과 잠시 이야기를 나눈 뒤 피곤하다며 혼자 자리를 떴다고 한다. 당시 소셜미디어에 공개된 사진에는 트레이드마크인 검은 가죽 재킷을 입은 젠슨 황이 진주 목걸이를 착용한 앨리스 황과 붉은색 소파에 나란히 앉아 있는 모습이 담겼다. 불륜 냄새 짙은 멜로물이 첩보물로 장르를 바꾸는 데는 채 몇 달도 걸리지 않았다 WSJ에 따르면 미국 정부는 그해(2024년) 말 앨리스 황이 소속된 메가스피드가 엔비디아의 AI 반도체를 중국으로 불법 우회 공급했는지 조사하기 시작했다. 대만과 싱가포르 당국도 앨리스 황이 중국 및 중국 정보기관과 연계돼 있다는 의혹을 들여다봤다. 조사에 참여했던 일부 관계자들은 그녀가 젠슨 황과 가까워진 뒤 중국 정보기관에 포섭됐을 가능성을 제기했다고 한다. 젠슨 황 엔비디아 대표(오른 쪽)와 메가스피드인터내셔널 전 임원 앨리스 황[출처 =샤오홍슈 캡처] '황과 황의 만남'은 이후로도 계속돼 2025년 5월 타이베이의 한 저녁 식사 자리에서는 서로 뺨에 입을 맞추고 팔을 만지는 모습이 사진에 포착됐다. 이 만남은 젠슨 황이 트럼프 대통령을 따라 중동을 다녀온 직후 이뤄졌다. 당시 순방에서 트럼프 대통령은 걸프 국가들과 엔비디아 반도체 수출 계약을 맺었다. 그리고 몇 주 뒤 젠슨 황과 회사의 고위 로비 담당자들은 크리스토퍼 랜도 국무부 부장관을 찾았다. 중국 시장을 겨냥해 설계한 H20 반도체의 수출 허가를 승인해줄 것을 요청하는 자리였다. 며칠 뒤 젠슨 황과 트럼프 대통령의 만남이 이뤄지고서 엔비디아는 H20의 중국 판매 승인을 얻게 된다. 그 대가로 엔비디아가 중국 매출의 15%를 재무부에 납부한다는 조건이었다. 엔비디아가 중국 시장의 문을 다시 두드리던 바로 그 무렵, 미국 정부는 엔비디아의 사업 파트너를 겨냥해 수사망을 좁히고 있었다. 비슷한 시기 미국 정부가 메가스피드를 조사하고 있다는 사실을 알아 챈 엔비디아측이 당국 조사에 영향력을 행사했다는 의혹도 짙다. 엔비디아는 고객사에 대한 제품 공급 과정에서 법적 위험을 확인하기 위해 정부기관에 문의한 것은 정상적인 절차라고 해명했지만 논란은 쉽게 가라앉지 않고 있다. ☞ 엔비디아 법률고문, 美 상무부 'AI 칩 밀수' 조사에 개입 정황 작년(2025년) 10월 트럼프 대통령은 한국에서 시진핑 중국 국가주석과 회담을 준비하면서 참모들에게 엔비디아의 상위 AI칩을 중국에 판매하도록 허용하는 방안을 검토하고 있다고 알렸다. 이는 미중 무역협상에서 중국에 내밀 협상 카드 중 하나였다. 그러나 마코 루비오 국무장관과 하워드 러트닉 상무장관 등 참모진은 국가안보를 해칠 수 있다며 만류했다. 올해 5월 트럼프 대통령의 방중에 앞서 루비오 장관은 젠슨 황 CEO가 중국 스파이로 의심되는 인물과 사적인 관계를 맺고 있다는 경고를 담은 기밀 메모를 작성해 고위 당국자들에게 배포했다. 해당 보고 때문이었을까, 젠슨 황은 당초 중국 방문 수행단에서 제외됐다. 그러나 트럼프 대통령은 알래스카에서 그를 대통령 전용기에 태워 중국으로 데려갔다. 9일 트럼프 대통령은 루비오가 작성했다는 해당 문건에 대해 기억나지 않는다고 말했다. 그는 "정보 담당자들이 보여줬을 가능성은 있지만 기억나지 않는다"며 "내게 별 영향을 미치지 않았다는 것은 틀림없다"고 했다. 앨리스 황이 실제 중국 정보기관을 위해 활동했는지, 엔비디아의 기밀이 유출됐는지, 젠슨 황이 관련 사실을 알고 있었는지는 이후 의회와 수사당국의 조사를 통해 밝혀져야 겠지만, 이미 이 사건은 최고경영자의 사생활 논란을 넘어 국가안보 이슈로 부상했다. 이번 사건을 계기로 중국에 대한 첨단 반도체 수출 제한 조치 또한 한층 강해질 분위기다. 국방예산 법안에 강력한 반도체 수출통제 조항을 포함하는 방안이 초당적으로 추진되고 있다. 존 튠 공화당 상원 원내대표는 "온갖 사이버 위협과 초지능 기술이 존재하는 환경에서 이번 사안은 더 중대한 의미를 갖는다"고 강조했다. '엔비디아를 울린 마타하리'라는 수식어가 붙은 앨리스 황은 중국 관영매체에서 TV 기자로 일하다가 2023년 메가스피드에 합류한 것으로 전해진다. 싱가포르 기업등록 자료에는 2023년 3월부터 11월까지 메가스피드의 이사로 등재됐다. 중국 기업 세븐로드홀딩스(7Road Holdings)에서 분사한 메가스피드는 아시아·태평양 지역에 엔비디아 하드웨어를 제공하는 클라우드 서비스 기업이라고 스스로를 홍보해왔다. 메가스피드는 불법행위에 관여하지 않았다는 입장을 유지하고 있다. 지난해 5월 22일 대만 타이베이의 한 식당에서 앨리스 황(우)과 함께 식사하는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 모습. 사진은 영상 스크린샷. [사진=로이터 뉴스핌] osy75@newspim.com 2026-11-10 14:55
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값싼 원전 5기 놀리면서 전기요금 인상한다고? [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 최근 한국전력공사 사장이 연이어 "전기요금 현실화" 필요성을 주장하고 있어 주목된다. 전력인프라 확대를 위해 막대한 비용이 필요한데, 누적된 적자가 심각한 상황이어서 전기요금 인상이 필요하다는 주장이다. 하지만 정부가 값싼 원전을 제대로 활용하지도 못하고, 심지어 원전 5기가 '낮잠'을 자고 있는 상황에서 전기요금 인상을 주장하는 것은 앞뒤가 맞지 않다는 지적이 나온다. ◆ 수익성 악화된 한전, 전기요금 인상론 '군불' 김동철 한국전력공사 사장은 지난 4일 열린 기자간담회에서 "누적 적자가 한때 40조원까지 갔다가 지금은 34조원"이라며 "전력 판매 수입을 통해서 적어도 누적 적자는 해소돼야 한다"고 강조했다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김동철 한국전력공사 사장이 12일 오후 서울 여의도 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 열린 대한무역투자진흥공사 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.12 mironj19@newspim.com 문재인 정부 시절 도입한 '연료비 연동제'가 제대로 작동되지 못하면서 누적 적자를 해소하기 힘들다는 주장이다. "전기요금 현실화가 필요하다"는 말은 결국 전력 소비자 입장에서는 '전기요금 인상'으로 받아들여진다. 한전의 재무구조 상황만 보면 무리한 주장도 아니다. 원가가 급등했던 2021년~2023년 누적된 적자가 아직도 34조원이나 남아있다. 이자비용만 연간 4조원 이상이다. 영업이익의 절반 이상을 이자 갚는데 급급한 상황이다(아래 그래프 참고). 상황이 이런데도 정부는 호남반도체 산단을 임기 내 조성해야 한다면서 전력망 구축에 속도전을 주문하고 있다. 수십조 규모의 천문학적인 비용이 들어가지만 부채한도에도 여유가 없는 실정이다. 그마저도 내년에는 5배에서 2배로 줄어들게 된다. ◆ 발전비용 '반값'인데 원전 5기 '낮잠'…원안위 늑장심사 그렇다고 전기요금을 인상하는 게 답일까. 정부의 에너지믹스 정책을 보면 한심하기 짝이 없다. 재생에너지 보급에 무리하게 속도를 내면서 값싼 원전을 5기나 놀리고 있기 때문이다. 한국수력원자력에 따르면, 국내 원전 26기 중 무려 5기나 가동이 정지되어 있다. 고장난 게 아니라 계속운전 심사를 담당하고 있는 원자력안전위원회의 늑장심사 때문이다(아래 그림 참고). [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.11.09 dream@newspim.com 운전허가 만료로 정지 중인 원전은 고리 3·4호기와 한빛 원전 1·2호기, 월성 2호기 등 5기다. 고리 3·4호기(950MW급)는 지난달 27일 승인됐지만 1년~2년 정도 놀렸고 재가동 준비기간을 감안하면 내년 상반기에나 투입될 전망이다. 한빛원전 1·2호기(950MW급)도 사정은 비슷하다. 1호기는 지난해 12월 22일 멈췄고 2호기는 지난 9월 11일 멈췄다. 월성 2호기도 이달 1일 정지됐다. 한수원은 원안위의 심사기간을 감안해 2~3년 전에 이미 계속운전을 신청했지만 정부와 원안위의 늑장 대응으로 값싼 원전을 놀리고 있는 셈이다. 원전의 발전비용은 다른 전원(電源)에 비해 압도적으로 저렴하다. 전력시장 상황에 따라 다르지만, 올해 들어 8월까지 평균가격은 1kWh당 89원 수준이다. 석탄(유연탄+무연탄)은 140.5원, LNG 166.8원, 태양광 148원, 풍력은 169~175원 수준이다. 원전업계 한 관계자는 "원전의 발전비용은 다른 전원에 비해 압도적으로 낮은 수준"이라며 "기저발전으로 활용되는 원전을 놀리는 것은 국가적으로 안타까운 현실"이라고 지적했다. [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.11.09 dream@newspim.com ◆ 올해 7월까지 원전 감발로 311억 손실…연간 500억~600억 전망 재생에너지가 급증하면서 원전을 감발(축소)하는 것도 문제다. 한낮에 태양광 발전량이 늘어날 경우 남아도는 전력을 해소하기 위해 오히려 값싼 원전의 발전량을 줄이고 있는 게 현주소다. 이 같은 실태는 지난달 국정감사에서도 도마 위에 올랐다. 최근 5년간 원전 감발로 인한 손실액이 1032억원 규모로 파악됐다. 연도별로 보면, 2022년 234억원, 2023년 95억원, 2024년 136억원, 2025년 255억원이며, 올해는 7월까지 311억원으로 집계됐다. 연간 500~600원 규모로 전망된다(그림 참고). [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.09.28 dream@newspim.com 재생에너지 확대로 인한 전력의 불안전성을 조절하기 위해 값싼 원전을 희생하고 있는 셈이다. 이로 인해 한전의 전력구입 비용이 상승하고, 고스란히 국민의 전기요금 부담으로 작용하게 된다. 이종배 국민의힘 의원은 지난 국감에서 "신재생에너지 발전량이 계통망 수용 한도를 넘어서면서 상대적으로 출력 조절이 쉬운 원전의 가동을 줄인 결과"라고 지적했다. 결국 발전비용을 낮추고 한전의 재무구조 개선과 전기요금 부담을 낮추기 위해서는 값싼 원전을 최대한 활용해야 한다는 게 전력업계 전문가들의 중론이다. dream@newspim.com 2026-11-10 06:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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