중국 10월 수출 35.2% 급증, 반도체·컴퓨터 장비 두 배 성장

AI 핵심 요약beta
- 중국 해관총서는 10일 10월 수출이 전년 대비 35.2% 증가했다고 발표했다
- 반도체와 컴퓨터 장비 수출이 두 배 이상 늘며 증가세를 이끌었다
- 자동차와 휴대전화 등 주요 제품 수출도 대체로 증가세를 보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국의 10월 수출이 반도체와 컴퓨터 장비 등 첨단 제조업 제품의 호조에 힘입어 큰 폭으로 증가했다. 특히 집적회로(IC)와 자동 데이터 처리 장비 수출이 전년 동월 대비 두 배 이상 늘어나면서 중국 수출의 성장 동력으로 부상했다.
10일 중국 경제매체 차이롄서(财联社)에 따르면 중국 해관총서가 발표한 무역 통계에서 올해 1~10월 중국의 상품무역 수출액은 달러 기준 전년 동기 대비 22.7% 증가했다. 10월 수출 증가율은 35.2%로 더욱 높아졌다.
올해 1~10월 중국의 상품무역 수출입 총액은 44조8100억 위안으로 전년 동기 대비 20% 증가했다. 수출 증가세가 두드러진 가운데 첨단 제조업과 기술집약형 제품이 무역 성장을 주도하는 양상을 보였다.
10월 기계·전자제품 수출액은 2779억8200만 달러로 전년 동월 대비 46.06% 급증했다. 품목별로는 집적회로(IC) 수출액이 137.11% 늘었으며, 자동 데이터 처리 장비 및 부품 수출도 114.77% 증가했다. 반도체와 컴퓨터 관련 장비가 나란히 두 배 이상의 성장률을 기록한 것이다.
자동차 수출도 호조를 이어갔다. 자동차 및 차대 수출은 전년 동월 대비 37.62% 증가했으며, 휴대전화 수출은 13.18% 늘었다. 가전제품과 의료기기·장비 역시 두 자릿수 증가율을 나타냈다.
첨단기술 제품 수출액은 1383억8600만 달러로 전년 동월 대비 66.63% 증가했다. 중국의 수출 구조가 전통적인 노동집약형 제품에서 반도체와 첨단 장비 등 기술집약형 제품으로 고도화되는 흐름이 이어지고 있다는 분석이다.
에너지·자원 관련 제품도 수출 증가세를 보였다. 석유제품 수출은 전년 동월 대비 80.30% 급증했으며, 희토류 수출은 45.02%, 미가공 알루미늄 및 알루미늄 제품은 38.71% 증가했다.
노동집약형 제품 역시 대체로 증가세를 유지했다. 플라스틱 제품과 완구, 가방, 섬유·의류, 신발 등의 수출이 전년 동월 대비 늘었다. 반면 비료와 도자기 제품 수출은 감소했다.
중국의 10월 수출은 반도체와 컴퓨터 장비 등 첨단 제품이 높은 성장률을 기록하고 자동차와 소비재까지 증가세를 보이면서 전반적인 수출 호조를 나타냈다. 다만 품목별 수출 증가율만으로 전체 수출의 지속 가능성을 판단하기는 어려운 만큼 향후 수출 흐름과 글로벌 수요 변화에 대한 관찰이 필요하다.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com