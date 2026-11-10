[ETF 시황] 반도체 반등에 SK하이닉스 레버리지 ETF 급등

AI 핵심 요약beta
- 10일 반도체·AI 인프라 ETF가 강세를 나타냈다.
- SK하이닉스 레버리지 ETF는 최대 14.94% 상승했다.
- 광통신 테마 ETF는 평균 9.60% 올라 가장 강했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
KODEX 200에 3813억원 유입, 머니마켓 ETF에서는 2115억원 이탈
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 10일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 반도체와 인공지능(AI) 인프라 관련 상품이 강세를 나타냈다. 삼성전자와 SK하이닉스가 큰 폭으로 반등하면서 관련 레버리지 ETF가 수익률 상위권을 차지했고, 광통신·전력 테마 상품도 두 자릿수에 가까운 상승률을 기록했다.
코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 전체 ETF 가운데 가장 높은 수익률을 기록한 상품은 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지로 전 거래일보다 14.94% 상승했다. TIGER SK하이닉스단일종목레버리지(14.29%), TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)(13.94%), SOL SK하이닉스단일종목레버리지(13.81%), KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지(13.64%)도 상승률 상위권에 올랐다.
반대로 하락률 상위권에는 인버스 상품이 다수 포진했다. RISE 2차전지TOP10인버스(합성)가 17.16% 내리며 가장 큰 낙폭을 기록했고, SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X(-13.43%), PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X(-10.36%), KODEX 200선물인버스2X(-10.16%), KIWOOM 200선물인버스2X(-10.08%)도 하락했다.
이는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 4.74%, 6.69% 오르는 등 반도체 대형주가 강세를 보인 영향으로 풀이된다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 220.28포인트(4.39%) 오른 5239.13에 거래를 마쳤다.
레버리지·인버스 상품을 제외하면 AI 인프라 관련 상품의 상승세가 두드러졌다. HANARO 미국AI광통신TOP10이 11.95% 올랐고, KODEX 미국AI광통신네트워크(11.64%), ACE 코리아AI전력TOP10(11.03%), TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스(10.43%), KODEX AI전력핵심설비(9.85%)도 높은 수익률을 기록했다.
반면 KODEX WTI원유선물(H)은 4.90% 하락했고 TIGER 원유선물Enhanced(H)도 4.64% 내렸다. HANARO Fn K-POP&미디어(-2.81%), KODEX 차이나2차전지MSCI(합성)(-2.54%), 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브(-1.92%) 등도 약세였다.
테마별로는 광통신 관련 ETF가 평균 9.60% 오르며 가장 높은 수익률을 기록했다. 이 외에 통신네트워크(7.83%), AI전력(7.43%), 원자력(7.16%), 건설(7.04%) 테마가 강세를 보였다. 원유(-4.77%), 대만(-1.61%), 알리바바(-1.60%), FTSE China A50(-0.97%), 미국달러(-0.84%) 관련 ETF는 하락 마감했다.
자금 유입 규모가 가장 큰 ETF는 KODEX 200으로 전 거래일 기준 3813억원이 순유입됐다. 이어 KODEX 레버리지(1073억원), KODEX 코스닥150레버리지(1020억원), KODEX 27-12 금융채(AA-이상)액티브(1003억원), KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)(920억원) 순으로 자금이 들어왔다.
반면 KODEX 머니마켓액티브에서는 2115억원이 순유출되며 가장 큰 자금 이탈이 발생했다. KODEX 단기채권(-1135억원), KODEX CD금리액티브(합성)(-912억원), KODEX 200선물인버스2X(-792억원), KODEX 종합채권(AA-d이상)액티브(-471억원) 등에서도 자금이 빠져나갔다.
rkgml925@newspim.com