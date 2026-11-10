김여정, 유엔 총장에 "韓 파렴치한 입장 대변" 비난...지뢰도발 발뺌

AI 핵심 요약beta
- 김여정은 10일 군사분계선 남측 지뢰도발 의혹을 부인했다
- 김여정은 구테흐스 유엔 사무총장의 긴장 우려를 비난했다
- 김여정은 남부국경 요새화를 정당한 자위권 행사라고 주장했다
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"한국이 상습적 도발" 억지 주장
"불미스런 사태 발생 시 책임"
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 김여정이 군사분계선 남측에서의 지뢰도발을 부인하면서 이 사건에 우려를 표시한 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장에 대한 비난공세까지 펼치고 나섰다.
북한 관영 조선중앙통신은 10일 "김여정 노동당 부장이 얼마 전 유엔 사무총장이 조선반도지역에서의 긴장상황에 우려를 표시하면서 대화 재개를 호소한 것과 관련하여 이날 담화를 발표했다"고 전했다.
국무위원장 김정은의 여동생인 김여정은 담화에서 "유엔 사무총장의 우려와 대화재개 발언은 분쟁중재를 주요 임무로 하는 그의 직능수행에 따른 것처럼 보이지만 실지에 있어서는 사건의 책임을 우리에게 전가하려는 한국의 파렴치한 입장을 대변한 데 불과하다"고 주장했다.
그는 이어 "나는 공정성과 객관성을 생명으로 하는 유엔의 최고위 공직자가 유엔헌장에 규제된 엄정중립의 원칙에 위배되게 한국의 일방적이고 도발적인 궤변을 되받아넘기는 편견적이며 무책임한 태도를 취한 데 대해 유감을 표시한다"고 강조했다.
김여정은 "공화국이 진행하고 있는 남부국경 요새화는 외부의 침략위협으로부터 영토안전을 수호하기 위한 가장 정당하고 응당하며 정상적인 자위권 행사로서 유엔헌장과 국제법에 위배될 그 어떤 근거도 없다"는 강변을 펼쳤다.
또 "한국은 조선민주주의인민공화국이 자기의 영토 안에서 진행하는 방어적인 군사시설물 공사를 간섭하고 방해하며 오히려 긴장격화의 책임을 남에게 전가하려드는 상습적인 도발행위를 지속하고 있다"며 MDL 남측을 침범해 지뢰를 매설하고 이로 인해 한국군 장병들이 부상당한 사실에 발뺌하고 나섰다.
김여정은 "실상에 대한 똑똑한 이해도 없이 유엔 사무총장이라는 사람이 도발자들이 하는 소리를 그대로 되받아나 넘기고 비호 두둔하는 것은 긴장완화에 전혀 도움을 주지 못할뿐만 아니라 오히려 그들에게 더욱 무모해질 수 있는 용기와 나쁜 버릇을 길러주는 처사로 될 수 있다"고 구테흐스 총장에게 화살을 겨눴다.
그는 또 "우리는 지난 시기 유엔 사무총장이 미국의 눈치와 미국의 기분상태를 어느 정도로 의식하는지를 정확히 보아왔으며 미국과 그 동맹세력의 극악무도한 군사적 광기에 대해서는 한사코 침묵하면서도 우리의 주권적 권리행사에 대해서는 사사건건 도발과 위협으로 매도해온 이중적인 행적을 똑똑히 기억하고 있다"며 "유엔 사무총장의 이러한 무식하고 나약한 태도는 유엔을 점점 기능부전에 빠지게 하는 주되는 요인으로 된다"고 말했다.
김여정은 "만약 한국 깡패들의 무모한 군사적도발로 남부국경 지역에서 불미스러운 사태가 발발하는 경우 구테흐스 유엔 사무총장도 결코 그 책임에서 자유로울 수 없다는 것을 이번 기회에 명백히 해둔다"고 말했다.
yjlee@newspim.com