배추값 1년새 26% '뚝'…4인 가족 김장비 20만원

AI 핵심 요약beta
- aT는 10일 4인 가족 김장비용이 19만9456원으로 지난해보다 9% 낮아졌다고 밝혔다.
- 배추 20포기 가격이 26.5% 하락해 전체 김장비용이 약 2만원 줄었다.
- 새우젓과 깐마늘 가격은 올랐지만 할인 지원으로 김장비용은 낮은 수준을 유지할 전망이다.
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무·고춧가루 내리고 새우젓·깐마늘 올라
할인 반영한 가격…평년보다 13.4% 낮아
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 4인 가족이 배추 20포기로 김장하는 데 드는 비용이 19만9456원으로 지난해 11월 상순보다 9% 낮아졌다. 새우젓과 깐마늘 가격이 올랐지만, 재료비에서 비중이 큰 배추 가격이 26.5% 떨어지면서 전체 비용이 약 2만원 줄었다.
한국농수산식품유통공사(aT)는 9일 기준 김장비용이 지난해 11월 상순 평균인 21만9071원보다 1만9615원 낮았다고 10일 밝혔다. 평년 같은 기간 평균인 23만442원과 비교하면 13.4% 낮은 수준이다.
aT는 전국 22개 지역의 전통시장 17곳과 대형유통업체 36곳에서 배추·무·고춧가루 등 주요 김장재료 13개 품목의 가격을 조사했다. 조사 가격에는 정부의 농축산물 할인 지원과 대한민국 수산대전, 유통업체 자체 할인을 반영했다.
배추 20포기 가격은 5만4980원으로 지난해 11월 상순 평균인 7만4800원보다 26.5% 하락했다. 가을배추 재배면적이 늘고 작황도 좋아 생산량이 증가한 영향이다.
무 5개는 9195원으로 5.6%, 고춧가루 2㎏은 5만9416원으로 1.8% 내렸다. 쪽파와 갓, 대파도 각각 48.9%, 20.5%, 10.3% 하락했다. 배는 4.1%, 양파는 1.9% 내렸다.
반면 생산량이 줄어든 새우젓과 깐마늘 가격은 올랐다. 새우젓 800그램(g)은 1만6034원으로 40.2%, 깐마늘 1.3킬로그램(㎏)은 1만5571원으로 21.6% 상승했다.
생강과 천일염, 멸치액젓도 각각 3.8%, 3.0%, 1.7% 올랐다. aT는 새우젓과 깐마늘이 전체 재료비에서 차지하는 비중이 작아 김장비용에 미친 영향은 제한적이었다고 설명했다.
aT는 11월 중순 이후에도 배추 등 주요 재료의 공급이 늘고 깐마늘·새우젓 할인 지원이 이어져 김장비용이 지난해보다 낮은 수준을 유지할 것으로 전망했다.
정부는 김장철 농산물 가격 하락으로 어려움을 겪는 농가를 돕고 취약계층에 김치를 나누기 위해 '김장 더하고 나누기' 캠페인을 진행한다. 대한민국김치협회도 배추·무 소비를 늘리기 위해 회원사를 통해 공공기관과 민간기업의 김장 나눔용 김치 대량 주문을 지원한다.
이재욱 aT 수급이사는 "김장재료 가격 하락으로 어려움을 겪는 농가를 돕기 위해 주요 품목의 수매·비축뿐만 아니라 매주 김장비용을 안내하고, 김치 소비촉진을 위한 인증 이벤트도 진행해 김장 붐 조성에도 최선을 다하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com