심평원, 네팔 홍수 이재민 돕기 성금 1000만원 전달

AI 핵심 요약beta
- 건강보험심사평가원은 10일 네팔 홍수 이재민 지원 성금 1000만원을 전달했다
- 성금은 대한적십자사를 통해 피해지역 복구와 이재민 일상 회복에 사용될 예정이다
- 심평원은 4일 네팔 전통문화 체험행사를 열고 홍수 피해 관심을 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"사회적 책임 실천할 것"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 건강보험심사평가원이 최근 대규모 홍수로 피해를 입은 네팔 이재민들의 조속한 일상 회복을 위해 임직원 모금 성금 1000만원을 대한적십자사에 전했다.
심평원은 지난 8월 26일 대규모 홍수로 피해를 입은 네팔 이재민들의 조속한 일상 회복을 지원하기 위해 임직원들이 자발적으로 모금한 성금 1000만원을 대한적십자사에 전달했다고 10일 밝혔다.
이번 성금은 갑작스러운 홍수로 삶의 터전을 잃고 어려움을 겪고 있는 네팔 주민들에게 위로와 희망을 전하고자 심평원 임직원들이 자발적으로 마련했다. 전달된 성금은 대한적십자사를 통해 피해지역 복구와 이재민의 일상 회복을 위한 지원에 사용될 예정이다.
특히, 심평원은 지난 4일 본원 1사옥 야외광장에서 네팔 홍수 피해 지원을 위한 현장 홍보 체험공간을 운영했다. 홍보행사에서는 네팔 전통음식 등 문화 체험을 통해 임직원과 지역 주민이 네팔의 문화를 접하고 홍수 피해 상황에 관심을 가질 수 있는 기회를 마련했다.
홍승권 심평원장은 "예기치 못한 재난으로 큰 어려움을 겪고 있는 모든 분께 깊은 위로의 말씀을 전하며 피해 주민들이 하루빨리 평온한 일상을 회복하는 데 보탬이 되길 바란다"며 "국내외 어려운 이웃에 대한 관심과 나눔을 이어가며 공공기관으로서 사회적 책임을 실천하겠다"고 밝혔다.
sdk1991@newspim.com