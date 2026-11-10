"웨어러블 보행 로봇·AI 혈당 예측"…삼성 C랩이 그린 미래

스타트업 30개사 혁신 기술 공개

누적 1000개사 육성…기술 협력 확대

삼성전자·스타트업 상생관계 구축

[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 허리에 두른 로봇이 보행을 돕고, 자율주행차는 스스로 무선 충전소를 찾아 충전한다. 오염수는 막증류 기술로 정화되고, 입 밖으로 나온 말은 실시간으로 번역돼 눈앞에 펼쳐진다.

10일 서울 서초구 삼성전자 서울R&D캠퍼스에서 열린 '2026 C랩 스타트업 데모데이' 전시장에서 선보인 기술들이다. 삼성전자가 육성한 스타트업들은 이날 다양한 기술을 시연하며 일상과 산업 현장에 가져올 변화를 보여줬다.

리보디스의 의복형 웨어러블 로봇 개발 현장. [사진=삼성전자]

전시장에서는 일상생활과 산업 현장에 활용할 수 있는 다양한 기술이 소개됐다. 리보디스는 경사를 오르내릴 때 무릎의 부담을 줄이는 착용형 로봇을 선보였다. 랜식은 연속혈당측정기 데이터를 AI로 분석해 개인별 혈당 변화를 예측하는 서비스를 소개했다. 음식 사진을 촬영하면 해당 음식을 섭취했을 때 혈당이 어떻게 변할지 예측해 보여주는 방식이다.

이 밖에도 투엔은 특수처리 막으로 오염수를 정화하는 기술을, 와이파워원은 자율주행차가 무선으로 충전하는 기술을 선보였다. 스콘AI는 음성을 실시간으로 번역해 눈앞에 보여주는 기술을 소개했다

삼성전자는 이날 지난 1년간 육성한 'C랩 아웃사이드' 8기 스타트업 30개사의 성과를 공개했다. 2012년 사내벤처 육성 프로그램으로 출발한 C랩은 올해 누적 육성 기업 1000개를 달성했다. 최근에는 창업 지원을 넘어 스타트업의 기술을 삼성전자 제품과 생산 현장에 적용하기 위한 협력도 확대하고 있다.

랜식이 개인별 혈당 변화를 예측하는 서비스를 개발하는 모습. [사진=삼성전자]

이날 행사에서는 스타트업 6개사가 무대에 올라 주요 기술과 C랩을 통한 성장 및 협력 사례를 발표했다.

더디멘션컴퍼니는 AI를 활용해 가전제품의 설계 과정을 간소화하는 기술을 소개했다. 이 회사는 삼성전자 가전사업부와 함께 냉장고와 세탁기 등에 사용되는 부품을 AI로 분석하고 설계하는 기술을 시험하고 있다.

로봇 분야에서도 협력이 이뤄지고 있다. 컨피그인텔리전스는 사람이 손으로 물건을 다루는 모습을 로봇에 학습시키는 기술을 개발하고 있다. 삼성전자와 함께 사람의 손동작을 다섯 손가락을 가진 로봇이 학습할 수 있는 데이터로 변환하는 기술을 개발했으며, 향후 공장이나 물류 현장에서 로봇이 다양한 작업을 수행하도록 기술을 고도화할 계획이다.

AI를 활용한 신소재 개발 사례도 소개됐다. 나노포지에이아이는 삼성전자 생산기술연구소와 함께 가볍고 튼튼하면서도 대량 생산이 가능한 금속 소재를 찾고 있다. 수많은 소재 조합 가운데 유망한 후보를 AI로 선별하고 실제 제조 공정에서 검증하는 방식이다.

피아스페이스는 AI가 CCTV 영상을 분석해 사람의 쓰러짐이나 위험 상황을 파악하는 기술을 선보였다. 삼성전자 C랩의 컨설팅을 통해 제품 기획과 가격 산정 방식을 구체화했으며, 소규모 현장용 영상 분석 제품을 상용화해 판매하고 있다고 밝혔다.

의료 분야에서는 닥터스바이오텍과 리소리우스가 기술을 소개했다. 닥터스바이오텍은 스마트폰을 가슴에 대면 호흡음을 분석하는 AI 청진기를 개발하고 있으며, 리소리우스는 AI로 뇌파를 분석하는 등 연구를 이어가고 있다.

[서울=뉴스핌] 심재민 기자 = 박승희 삼성전자 CR담당 사장이 10일 서울 서초구 삼성전자 서울R&D캠퍼스에서 열린 '2026 C랩 스타트업 데모데이'에서 발언하고 있다. 2026.11.10 flurry327@newspim.com

삼성전자는 올해 C랩 아웃사이드 8기 스타트업 30개사 가운데 15개사와 기술 검증을 진행하고 있다. 실제 제품과 생산 현장에 기술을 적용할 수 있는지 확인하고 후속 협력 가능성을 모색하기 위해서다.

박남현 삼성전자 C랩 아웃사이드 담당 파트장은 이날 기자간담회에서 삼성전자와 스타트업의 사업 협력이 C랩의 가장 큰 차별점이라고 설명했다.

박 파트장은 삼성전자에는 필요한 기술이 많지만 외부 스타트업의 기술을 파악하기 어렵고, 스타트업 역시 삼성전자의 내부 조직과 기술 수요를 알기 어렵다며 C랩이 양측을 연결하는 역할을 한다고 설명했다.

실제로 삼성전자는 스타트업 선발 단계부터 관련 사업부 임직원이 참여해 기술 활용 가능성을 검토한다. 선발 이후에도 3~5개월간 사업부와 스타트업의 만남을 주선하고, 협력 가능성이 확인되면 기술 검증을 진행한다.

실제 적용 사례도 있다. 지난해 C랩 육성기업 지오그리드의 수처리 기술은 삼성전자 수원사업장 정화시설에 도입됐으며 현재도 활용되고 있다.

박승희 삼성전자 CR(대외협력)담당 사장은 "외형적인 성과보다 더 중요한 것은 함께 나누고 더불어 성장한다는 삼성의 상생 철학이 국내 스타트업 생태계에 제대로 뿌리내리고 있는지"라며 "앞으로도 스타트업과 동반 성장할 수 있도록 더 고민하고 노력하겠다"고 말했다.

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