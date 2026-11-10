日, 미·중·러 정상회담 추진에 우려 전달..."회담 메시지 걱정"

AI 핵심 요약beta
- 일본 정부가 10일 미·중·러 정상회담 추진에 우려를 전달했다
- 일본은 회담이 동맹국과 국제사회에 줄 신호를 우려했다
- 일본과 미국은 9일 미일동맹 협력 확대에 의견을 모았다
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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 정부가 도널드 트럼프 미국 대통령이 추진하는 미국·중국·러시아 3국 정상회담을 두고 미국 측에 우려를 전달한 것으로 알려졌다.
10일 마이니치신문에 따르면 일본 정부는 오는 18~19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 성사될 가능성이 있는 3국 정상회담과 관련해 미국 측에 우려를 전달했다.
미국 측은 "일본의 우려를 충분히 이해하고 있다"고 답한 것으로 전해졌다.
일본 측은 회담이 열릴 경우 국제사회에 전달될 메시지를 걱정하고 있다는 입장을 전했다. 회담에서는 핵군축과 우크라이나 전쟁, 이란 정세 등이 논의될 가능성이 있다. 트럼프 대통령은 회담 개최에 의욕을 보이고 있다.
일본 정부가 특히 경계하는 것은 미국이 중·러와 별도의 협의에 나서는 모습이 동맹국들에 어떤 신호로 받아들여질지다. 중국과 러시아는 일본 주변에서 군비를 강화하고 있어, 미국이 양국 정상과 한자리에 앉는 것 자체가 일본의 안보 우려를 키울 수 있다는 것이다.
일본 외무성 간부는 "핵군축 논의를 어느 정도 긍정적으로 평가할 수 있더라도 회담 자체에 우려가 있다"고 말했다. 이번 회담 구상은 제2차 세계대전 당시 미국·영국·소련 정상이 전후 세계질서를 논의한 얄타회담에 빗대 '얄타 2.0'으로도 불린다.
한편 프랑스 파리를 방문 중인 모테기 도시미쓰 일본 외무상은 9일 루비오 미국 국무장관과 만나 안보 협력을 강화하기로 했다. 양측은 갈수록 엄중해지는 안보 환경에 대응해 미일동맹의 억지력과 대응력을 높이기 위한 협력을 확대하기로 의견을 모았다.
goldendog@newspim.com