엠비디, 공모가 7000원 확정…140억원 조달

AI 핵심 요약beta
- 엠비디는 10일 기관 수요예측에서 공모가를 7000원으로 확정했다
- 925개 기관이 참여해 187.10대 1의 경쟁률을 기록했다
- 엠비디는 12~13일 일반청약 후 코스닥에 상장할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
이달 12일부터 13일까지 일반 청약, 하나증권 대표주관
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 3차원 세포배양 자동화 기반 정밀 종양의학 플랫폼 기업 엠비디는 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 최종 공모가를 7000원으로 확정했다고 10일 밝혔다.
엠비디는 지난 2~6일 기관투자자 대상 수요예측을 진행했으며, 총 925개 기관이 참여해 187.10대 1의 경쟁률을 기록했다. 최종 공모가는 수요예측 결과와 시장 상황 등을 종합적으로 고려해 결정했다.
이번 공모에서는 신주 200만주를 모집하며, 확정 공모가 기준 총 공모금액은 140억원이다. 상장 예정 주식 수 1434만2238주를 기준으로 한 상장 후 예상 시가총액은 약 1004억원이다.
엠비디는 3차원 세포배양 자동화 플랫폼 'ASFA'를 기반으로 실험 자동화 장비와 신약 효능평가 임상시험수탁기관(CRO) 사업, 항암제 감수성 검사 서비스 등을 운영하고 있다. 핵심 기술부터 자동화 장비, 전용 소모품, 소프트웨어까지 자체 개발해 세포배양 공정의 자동화와 표준화를 구현했다.
회사는 ASFA 장비의 상업화를 확대하고 전용 소모품과 소프트웨어 공급을 통한 반복 매출 구조를 구축하고 있다. 글로벌 사업 파트너십과 유통망을 활용해 해외 고객도 확대하고 있다.
이번 상장을 통해 확보한 공모자금은 자동화 장비 생산 역량 강화와 연구개발, 글로벌 사업 확대 등에 사용할 계획이다. 아울러 ASFA 플랫폼을 기반으로 CRO 사업과 항암제 감수성 검사 서비스 '온코센시(OncoSensi)'의 사업영역도 확대할 방침이다.
구보성 엠비디 대표는 "이번 코스닥 상장은 엠비디가 축적해 온 3차원 세포배양 자동화 기술을 기반으로 글로벌 시장에서 사업 경쟁력을 확대하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "상장 이후 ASFA 장비의 상업화와 글로벌 공급 확대에 집중하는 한편, 지속적인 연구개발과 사업 고도화를 통해 기업의 중장기 성장 기반을 강화하겠다"고 밝혔다.
한편 엠비디는 오는 12~13일 일반투자자 대상 청약을 진행한 뒤 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 대표주관사는 하나증권이다.
dconnect@newspim.com