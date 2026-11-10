롯데백화점, 신세계 영업익 제쳤다…현대百과는 12억원 차 '초접전'

3분기 백화점 영업익 판도 변화..현대 1위·롯데 2위·신세계 3위

지난해 3위 롯데백화점, 신세계 92억원 차로 누르고 2위 등극

1위 현대백화점과 2위 롯데 간 영업익 격차 12억원 선두 경합

이익 재편 뒤에는 외국인 소비 확대…4분기엔 롯데 희망퇴직 비용이 변수

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 국내 백화점 3사가 올해 3분기 외국인 쇼핑 수요 증가에 힘입어 나란히 실적 개선을 이뤄낸 가운데, 업체 간 영업이익 순위가 재편된 것으로 나타났다. 롯데백화점은 올해 3분기 영업이익 1129억원을 기록하며 신세계(1037억원)를 92억원 차로 앞질렀다. 지난해 같은 기간 신세계에 8억원 뒤처졌던 롯데가 1년 만에 순위를 뒤집은 것이다. 1위 현대백화점(1141억원)과의 격차도 12억원으로 좁혀지면서 선두 경쟁 역시 한층 치열해졌다.

이는 롯데(35.7%)가 현대백화점(27.8%)과 신세계백화점(23.5%)을 뛰어넘는 이익 성장세를 보인 결과다. 외국인 수요가 회사별 이익 증가의 판도를 갈랐다는 분석이 나온다. 증권가는 연말 성수기인 4분기에도 증익 흐름이 이어질 것으로 내다보고 있다. 다만 롯데백화점의 희망퇴직 관련 일회성 비용 반영 여부는 실제 이익 개선 폭을 좌우할 최대 변수로 꼽힌다.

롯데백화점 본점 외관 전경 [사진=롯데쇼핑]

◆롯데百, 신세계 제치고 2위…현대와 영업익 격차 12억원

10일 유통업계에 따르면 올해 3분기 국내 주요 백화점 3사의 영업이익 순위 변화가 두드러진다. 지난해 3분기에는 현대백화점, 신세계, 롯데백화점 순이었으나, 올해는 현대, 롯데, 신세계 순으로 재편됐다.

현대백화점의 지난 3분기 백화점 부문 영업이익은 1141억원으로 전년 동기 대비 27.8% 증가했다. 순매출은 6145억원으로 6.5% 늘었다. 외국인 고객 유입 확대와 패션·명품·고가 주얼리 판매 호조가 성장을 이끌었다.

롯데백화점은 영업이익 1129억원을 거두며 현대를 바짝 쫓았다. 전년 동기 대비 증가율은 35.7%로 3사 중 가장 높았다. 매출은 8081억원으로 5.7% 늘며 역대 3분기 최대치를 기록했다. 본점, 잠실점, 부산본점, 인천점 등 대형 점포의 집객 확대와 고마진 패션 판매가 수익성을 뒷받침했다.

신세계백화점의 올해 3분기 순매출은 6892억원으로 전년 동기 대비 10.7% 증가했으며, 영업이익은 1037억원으로 23.5% 늘었다. 대전·대구·광주 등 백화점 별도법인을 합산한 실적이다. 올해 1~3분기 누적 순매출은 2조1686억원으로 13.5% 늘어났다.

3사 모두 이익 성장에 성공했지만 증가 폭에서는 차이를 보였다. 지난해 3분기 영업이익은 현대 893억원, 신세계 840억원, 롯데 832억원이었다. 그러나 올해 이익 증가액은 롯데 297억원, 현대 248억원, 신세계 197억원 순으로 집계됐다.

이 같은 흐름에 따라 현대와 롯데의 영업이익 격차는 기존 61억원에서 12억원으로 49억원 축소됐다. 반면 지난해 신세계가 롯데보다 8억원 앞섰던 영업이익은 올해 롯데가 92억원 앞서게 됐다. 현대와 신세계의 이익 차이 역시 53억원에서 104억원으로 확대되며 3사의 최대 영업이익 격차는 지난해 61억원에서 올해 104억원으로 넓어졌다.

[AI 인포그래픽=남라다 기자]

◆외국인 매출 1조원 시대…연말 성수기 성장 동력

이 같은 영업이익 순위 재편의 배경에는 외국인 소비 확대가 자리 잡고 있다. 롯데백화점은 지난 달 초 올해 누적(3분기 포함) 외국인 매출 1조원을 돌파했다. 지난해 연간 외국인 매출(7348억원)을 지난 7월 이미 뛰어넘은 데 이어 불과 3개월 만에 1조원 고지를 밟은 것이다. 올해 연간으로는 1조3000억원을 상회할 것으로 전망된다.

신세계백화점의 올해 1~9월 외국인 매출은 8500억원으로 전년 동기 대비 두 배 이상 늘며 역대 최대 실적을 달성했다. 현대백화점 역시 같은 기간 8050억원을 기록했다. 신세계와 현대백화점 모두 연내 외국인 매출 1조원 달성이 유력하다.

백화점업계의 한 관계자는 "지난해 영업 환경과 비교해 달라진 점은 외국인 수요 증가"라면서 "롯데백화점의 이익 증가 폭이 컸던 것은 외국인 수요 급증에 따른 이익 개선"이라고 설명했다.

롯데백화점 본점 1층 택스리펀(TAX REFUND) 라운지에서 입장을 대기하는 외국인 고객들의 모습. [사진=롯데백화점 제공]

◆4분기 롯데 이익 우위 전망…희망퇴직 비용이 관건

외국인 쇼핑 수요에 더해 겨울 의류와 연말 선물 특수가 맞물리는 4분기 실적에 대한 기대감도 크다.

지난 9월부터 이달 9일까지 2개월 간 발표된 증권사 보고서를 분석한 결과, 롯데백화점의 올해 4분기(2026년 10~12월) 순매출 전망치는 최저 9800억원에서 최대 9924억원, 영업이익의 컨센서스(전망치)는 적게는 2466억원에서 많게는 2720억원으로 각각 집계됐다. 지난해 같은 기간(순매출 9525억원, 영업이익 2260억원) 대비 매출은 2.9~4.2%, 영업이익은 9.1~20.4% 증가한 수치다.

신세계백화점 부문은 순매출 7917억~8440억원, 영업이익 1549억~1710억원으로 예상된다. 전년 동기(순매출 7644억원, 영업이익 1433억원) 대비 각각 3.6~10.4%, 8.1~19.3% 증가할 것으로 관측됐다.

현대백화점은 별도 기준 순매출 6988억~7277억원, 영업이익 1466억~1525억원으로 추산됐다. 전년 동기(순매출 6818억원, 영업이익 1377억원)보다 각각 2.5~6.7%, 6.5~10.7% 늘어날 전망이다.

전망치 범위를 비교해 보면 4분기에도 롯데가 영업이익 규모에서 앞설 것으로 보인다. 롯데의 최저 전망치와 현대의 최고 전망치를 비교하더라도 격차는 941억원으로, 지난해(883억원)보다 벌어진다. 다만 롯데와 신세계의 격차는 전망치 조합에 따라 756억~1171억원으로 추산돼 지난해(827억원) 대비 축소되거나 확대될 가능성이 모두 열려 있다.

4분기 영업이익의 최대 변수는 롯데백화점의 희망퇴직 비용이다. 롯데백화점은 지난 9월 21일부터 지난 달 5일까지 장기근속 직원을 대상으로 2021년 이후 5년 만에 희망퇴직 신청을 받았다. 기준임금 40개월분에 재취업 지원금과 자녀 학자금 등을 지급하는 조건이다.

해당 비용이 4분기 실적에 반영될 예정이어서 이익 증가 폭이 일부 제한될 수 있다. 정확한 비용 규모는 공개되지 않았으나 업계에서는 수십억원에서 수백억원에 달할 것으로 추정하고 있다. 앞서 롯데마트도 올해 2분기 희망퇴직에 따른 일회성 비용 82억원을 반영하며 영업손실 폭이 확대된 바 있다.

롯데백화점은 점포 리뉴얼과 연말 마케팅으로 매출 성장에 총력을 기울일 계획이다. 인천점과 노원점의 리뉴얼 효과를 높이고 롯데몰 벨리타운 청량리의 상권 영향력을 확대한다. 명동 영플라자 외벽에는 다음 달 초 대형 디지털 스크린 '롯데타운 라이트'를 공개하고, 주요 점포에서 크리스마스 마켓을 개최한다.

신세계는 주요 점포의 브랜드·콘텐츠 경쟁력 강화에 힘을 쏟는다. 올해 3분기 본점 매출은 44%, 강남점과 센텀시티점은 각각 17%, 14% 증가했다. 본점은 '신세계스퀘어'를 중심으로 K콘텐츠와 문화 콘텐츠를 선보이고, 강남점은 럭셔리 브랜드와 팝업스토어·체험형 콘텐츠로 고객 접점을 넓혔다.

센텀시티점과 대구·대전신세계도 지역 수요에 맞춰 브랜드 구성과 문화 콘텐츠를 강화하고 있다. 신세계는 럭셔리·컨템포러리 브랜드와 차별화된 식음료(F&B) 콘텐츠를 확대해 국내외 방문객의 구매를 유도한다는 계획이다.

현대백화점은 글로벌 우수고객(VIP) 유치와 신규 대형 출점을 동시에 추진한다. 태국 시암 피왓 그룹, 일본 한큐백화점, 싱가포르 마리나베이샌즈 등과의 VIP 제휴에 이어 유럽 유통기업과 공동 마케팅도 진행한다. 중장기적으로는 2027년 하반기 더현대 부산, 2028년 하반기 경산 프리미엄아울렛, 2029년 더현대 광주를 순차적으로 열어 광역 상권을 적극 공략할 예정이다.

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