경찰청 방문 중수청장, '수사 핑퐁' 지적에 "초창기 일부 오해"

AI 핵심 요약beta
- 김지용 중대범죄수사청장은 10일 경찰과 중수청 간 수사 핑퐁에 일부 오해가 있다고 말했다.
- 김 청장은 이첩 사건이 3건보다 훨씬 많으며 현재도 협의 중인 사건이 있다고 설명했다.
- 김 청장은 경찰과 중수청이 국민 권익을 위해 협력해야 한다고 강조했다.
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김종철 경찰청장 후보자 만나 수사 협력 논의
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 김지용 중대범죄수사청장은 10일 경찰과 중대범죄수사청(중수청) 간 입장 차이로 사건을 떠넘기는 '수사 핑퐁'이 벌어진다는 지적에 "초창기니까 일부 오해가 있을 수 있다"고 설명했다.
김 청장은 이날 오후 김종철 경찰청장 후보자와 만나기 위해 경찰청을 방문한 자리에서 기자 질문에 "국민의 권익을 생각하는데 기관의 입장이 그렇게 중요하겠냐"며 이같이 말했다.
경찰이 통보한 사건에 비해 중수청으로 이첩된 사건이 적다는 질문에는 김 청장은 "3건보다는 훨씬 더 된다"며 "초창기라서 지금도 협의 중인 사건들이 있다"고 답했다.
김 청장은 사건 이첩과 관련해 "어디서 수사하는 게 국민들 권익에 부합하고 수사 진행에 있어서 실효적인지, 사안의 경중 등을 고려하다 보니 그런 것"이라며 "앞으로 시간이 지나면 변화가 있지 않을까 생각한다"고 말했다.
이날 방문 취지에 대해서는 김 청장은 "두 기관의 다양한 협력 방안에 대해 논의하고 인사도 드릴 겸 방문했다"며 "새로운 형사사법 체계가 시행되고 있는데 양대 수사기관인 경찰과 중수청이 각자 역할도 잘해야겠지만 상호 협력하는 게 굉장히 중요하다"고 강조했다.
수사기관장의 국무회의 참석 필요성에 관한 질문에 김 청장은 "그건 나중에 또 말씀드리겠다"며 구체적인 답변을 하지 않았다.
calebcao@newspim.com