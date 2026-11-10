금융보안원도 털렸다....상시평가 지원시스템 해킹

AI 핵심 요약beta
- 금융보안원이 9일 외부 사이버 공격을 받아 내부 정보 유출 정황을 포착했다
- 금융사 보안 평가와 취약점 관련 자료 일부가 유출됐을 가능성이 커졌다
- 금융보안원까지 해킹되며 금융권 보안체계와 내부통제 논란이 확산될 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
금융사 보안 취약점 정보 노출 우려
2차 공격 가능성으로 보안 체계 논란
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 금융권의 사이버 보안을 총괄 검증하는 금융보안원이 해킹 공격을 받아 금융사들의 보안 평가 정보가 외부로 유출된 사실이 확인됐다.
10일 금융당국 및 관련 업계에 따르면 금융보안원은 전날(9일) 외부 사이버 공격을 받아 내부 시스템에 저장된 일부 정보가 유출된 정황을 포착하고, 금융위원회 등 관련 감독 당국에 침해 사고를 즉시 신고했다.
해킹 공격을 받은 시스템은 금융보안원이 운영하는 '정보보호 상시평가 사이트'로, 해당 시스템은 국내 금융회사들이 금융보안 가이드라인 준수 여부 및 내부통제·정보보호 실태를 정기적으로 제출하고 평가받는 핵심 대외 접점 채널이다.
이번 침해로 인해 주요 금융회사들이 금융보안원에 제출했던 시스템 취약점 평가 내역 및 보안 관리 상태 관련 내부 자료 일부가 유출되었을 가능성이 커졌다. 금융사의 보안 약점이 해커 집단에 노출되었을 경우 2차, 3차의 추가 표적 공격으로 이어질 수 있어 파장이 만만치 않을 전망이다.
최근 시중은행과 미래에셋증권 등 증권사, 제2금융권, 가상자산 거래소 등 전 금융권에서 시스템 해킹과 외부 접점 뚫림 사고가 연쇄적으로 발생한 데 이어, 보안을 검증해야 할 금융보안원까지 공격에 무너지면서 당국의 '전 금융권 보안체계 혁신방안'과 내부통제 제도의 실효성을 둘러싼 논란은 더욱 격화될 것으로 보인다.
romeok@newspim.com