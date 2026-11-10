F&F, 3Q 매출·영업익 동반 감소…자사주 590억 규모 소각키로

AI 핵심 요약beta
- F&F는 10일 중국 재고 조정과 국내 채널 효율화로 3분기 실적이 감소했다
- 3분기 매출은 4521억원, 영업이익은 1084억원으로 전년보다 줄었다
- F&F는 주주환원을 위해 자사주 82만5501주를 30일 소각하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = F&F가 중국 시장의 재고 건전화 작업과 국내 채널 효율화 영향으로 올해 3분기 매출과 영업이익이 일제히 감소했다.
10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 F&F는 연결 기준 올 3분기 매출 4521억원, 영업이익 1084억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다. 전년 동기 대비 각각 4.7%, 15.3% 줄어든 수치다. 당기순이익은 외화 관련 손실 등이 반영되며 34.6% 감소한 659억원을 기록했다.
이번 분기의 실적 감소는 해외 핵심 시장인 중국의 선제적 출고량 조율과 국내 디스커버리 브랜드의 매장 정비가 주요 요인으로 작용했다.
3분기 해외 매출은 전년 동기 대비 5.4% 감소한 3108억원을 기록했다. 중국 매출은 MLB 재고 정상화를 위한 출고량 조정으로 4.1% 줄어든 2724억원에 그쳤다.
다만 홍콩(177억원)과 동남아시아(143억원) 매출은 각각 4.5%, 21.8% 증가하며 성장세를 이어갔다. 유럽·미국 매출은 지난해 세르지오타키니 일회성 매출 발생에 따른 기저효과로 60.2% 감소한 64억원에 머물렀다.
한편 F&F는 이날 기업가치 제고와 주주환원을 위해 보유 자사주 82만5501주(약 590억원 규모)를 소각하기로 결정했다고 공시했다. 이는 전체 발행주식의 약 2.2%에 해당하며, 소각 예정일은 오는 11월 30일이다.
nrd@newspim.com