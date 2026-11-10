10월 금통위 만장일치 동결…물가 압력에 추가 긴축 '저울질'

7·8월 연속 인상 효과 확인, 긴축 기조 유지 필요성

반도체 호황에 물가 압력 지속, 내수 회복 지연 우려도

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행 금융통화위원회가 지난달 기준금리를 만장일치로 동결하면서도 추가 금리 인상 가능성을 열어둔 것으로 나타났다. 반도체 호황에 따른 물가 상승 압력이 지속되는 가운데 앞선 두 차례 금리 인상의 효과를 점검할 필요가 있다는 판단이다.

한국은행이 10일 공개한 '2026년도 제20차 금융통화위원회 의사록'에 따르면 지난달 22일 금통위원 7명 전원은 기준금리를 연 3.00%로 유지하는 데 동의했다. 한은은 지난 7월과 8월 기준금리를 각각 0.25%포인트 인상한 뒤 10월 동결을 결정했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 신현송 한국은행 총재가 22일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 본회의를 주재하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

금통위원들은 반도체 수출 호조가 설비투자와 내수 회복으로 이어지면서 물가 상승 압력을 높일 수 있다고 평가했다. 다만 기존 금리 인상의 파급효과와 대외 불확실성을 확인한 뒤 추가 긴축 시기를 판단해야 한다는 의견을 제시했다.

한 금통위원은 "현재의 긴축 기조는 지속할 필요성이 있지만 이번 회의에서는 기준금리를 현 수준에서 유지하고 지난 두 차례의 선제적 인상의 영향과 높아진 대내외 불확실성의 향방을 지켜보는 것이 바람직하다"고 말했다.

그는 "물가는 원화 강세에도 유가가 높아지면서 비용 측 상방 압력이 커졌고 수요압력도 점차 확대되면서 근원물가를 중심으로 높은 오름세가 상당 기간 이어질 전망"이라며 "그간의 금리 인상이 물가와 성장, 금융안정에 미치는 영향 등을 면밀히 점검하면서 추가 인상 시기를 결정해야 한다"고 강조했다.

다른 금통위원도 "금리정책의 효과는 다소 시차를 두고 나타나기에 지난 두 번 연속된 기준금리 인상의 영향을 점검하려면 시간이 조금 필요하다"며 "인플레이션의 변화 추이 및 금융안정 상황을 살펴보고 추가 인상 시기와 속도를 결정하는 것이 좋겠다"고 짚었다.

반도체 호황에 따른 물가 상승세가 장기화될 수 있다는 우려도 제기됐다. 수출 증가로 기업 소득과 투자가 확대되면서 경제 전반의 수요압력이 높아질 수 있다는 것이다.

한 금통위원은 "명목성장률의 큰 폭 확대가 경제 전반의 수요압력을 추가로 높이면서 높은 근원물가 오름세가 장기화될 가능성도 있어 보인다"고 지적했다.

다른 금통위원은 "기조적 물가가 상당 기간 물가목표를 상회할 것으로 예상되는 만큼 긴축 기조를 이어가면서 금융경제 상황에 따라 추가 금리인상의 시기와 폭을 판단해 나가야 할 것"이라고 밝혔다.

다만 반도체 중심의 성장세가 경제 전반으로 충분히 확산되지 않고 있다는 지적도 나왔다. 높은 시장금리와 물가 부담이 이어지는 상황에서 추가 긴축이 취약계층과 내수 경기에 미칠 영향을 고려해야 한다는 것이다.

한 금통위원은 "양적 고성장 이면에는 업종 간 차별화가 뚜렷해지고 있으며, 내수는 경기 개선 효과의 확산이 아직 미흡하고 높은 시장금리와 고물가 영향으로 가계소득 증가로의 파급이 제약되면서 상대적으로 완만하게 회복되는 모습"이라고 평가했다.

그는 "지금은 인플레이션 압력 및 금융 불균형을 감안한 추가적인 통화 긴축 필요성과 다른 한편으로 경기 호황에서 소외된 부문에 대한 고려 사이에서 적절한 균형을 모색해야 하는 시점"이라고 강조했다.

해외 장기금리 상승에 따른 국내 금융시장 부담도 주요 변수로 거론됐다. 미국 국채금리 상승이 국내 채권시장으로 확산되면 기업들의 자금조달 여건이 악화될 수 있다는 우려다.

한은 관련 부서는 미국 국채금리 상승으로 국내 장기금리가 오를 경우 회사채 신용스프레드가 확대될 수 있다고 설명했다. 특히 연말 채권시장 수급이 위축되는 상황에서 장기금리가 예상보다 급격히 상승하면 신용도가 낮은 기업을 중심으로 차환 위험이 커질 수 있다고 평가했다.

금통위는 향후 물가와 성장 흐름, 기존 금리 인상의 파급효과 등을 종합적으로 살펴 추가 긴축의 시기와 속도를 판단할 방침이다. 다음 통화정책방향 결정회의는 오는 26일 열린다.

eoyn2@newspim.com