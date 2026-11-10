빌라 창밖으로 불붙은 휴지 던져 방화…경찰, 30대 여성 송치

AI 핵심 요약beta
- 30대 여성 A씨가 10일 서울 서대문구 빌라에서 불붙은 휴지를 던져 차량 2대를 태운 혐의로 송치됐다
- A씨는 지난달 10일과 11일 두 차례 불을 내 차량이 전소됐지만 인명피해는 없었다
- 서울서부지방공소청은 전날 경찰에 추가 수사를 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 서울 서대문구의 한 빌라에서 불붙은 휴지를 창밖으로 던져 차량 2대를 태운 30대 여성이 공소청에 넘겨졌다.
10일 경찰에 따르면 서울 서대문경찰서는 이달 초 일반건조물방화 혐의를 받는 30대 여성 A씨를 공소청에 송치했다.
A씨는 지난달 10일 오후 10시 10분쯤과 11일 오전 1시 35분쯤 자신이 거주하는 빌라 창밖으로 불을 붙인 두루마리 휴지를 던져 인근에 주차된 차량에 불을 낸 혐의를 받는다.
신고를 받고 출동한 소방 당국은 각각 20분과 12분 만에 불을 진화했다. 이 화재로 차량 2대가 불에 탔지만 인명피해는 발생하지 않았다.
경찰은 같은 장소에서 약 3시간 간격으로 화재가 잇따르자 방화 가능성을 염두에 두고 수사를 벌여 A씨를 검거했다.
A씨는 경찰 조사에서 불을 낸 사실을 인정한 것으로 알려졌다.
한편 사건을 넘겨 받은 서울서부지방공소청은 전날 경찰에 보완수사를 요구했다. 개정 형사소송법에 따라 공소청 검사는 추가 수사 필요 시 경찰에 보완수사를 요구할 수 있다. 경찰은 원칙적으로 보완수사 요구를 받은 날로부터 1개월 안에 보완수사 마치고 결과를 검사에게 통보해야 한다.
lahbj11@newspim.com