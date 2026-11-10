평택 사료공장서 외벽 청소하던 근로자 추락해 숨져

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 10일 오후 2시경 경기 평택시 포승읍 소재 한 사료공장에서 근로자가 추락해 숨지는 사고가 발생했다.
경찰 등에 따르면 사고는 근로자가 공장 외벽 청소 작업을 수행하던 중 약 3m 높이에서 추락하면서 발생했다.
해당 근로자는 사고 직후 구조대에 의해 가까운 병원으로 이송되었으나 숨졌다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.
krg0404@newspim.com
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 10일 오후 2시경 경기 평택시 포승읍 소재 한 사료공장에서 근로자가 추락해 숨지는 사고가 발생했다.
경찰 등에 따르면 사고는 근로자가 공장 외벽 청소 작업을 수행하던 중 약 3m 높이에서 추락하면서 발생했다.
해당 근로자는 사고 직후 구조대에 의해 가까운 병원으로 이송되었으나 숨졌다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.
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