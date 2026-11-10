강신철 "국군사관학교 창설, 안보 백년대계 과업"…육·해·공 사관학교 간담회

AI 핵심 요약beta
- 강신철 국방부 장관은 10일 사관학교 관계자들과 간담회를 열었다
- 참석자들은 미래전 대비 교육 강화와 교수진·인프라 확충을 제안했다
- 강 장관은 국군사관학교 창설을 위한 협력과 자유로운 의견 개진을 당부했다
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 강신철 국방부 장관은 10일 육·해·공군사관학교 생도 및 사관학교장 등 관계자들과 간담회를 열고 국군사관학교 창설을 위한 협력을 당부했다.
국방부는 이날 강 장관이 서울 노원구 육군사관학교 충무관에서 '미래전을 승리로 이끌 정예장교 양성체계 발전 방안'을 안건으로 한 간담회를 열고 국군을 이끌어갈 사관생도와 일선 교육현장의 학교장및 주요 직위자들의 의견을 청취했다고 밝혔다. 이날 간담회는 각 사관학교장, 주요 직위자 및 육·해·공군사관학교 생도 등 80여 명이 참가했다.
강 장관은 먼저 사관학교장 및 주요 직위자 간담회 이후 사관생도들과의 간담회를 가졌다. 각 사관학교장을 비롯한 주요 직위자들은 이날 간담회에서 인공지능(AI)과 드론 등 미래전 대비 사관학교 교육의 질적 향상을 위해 ▲우수 교수진확보 ▲첨단 교육 인프라 구축을 위한 예산 투자확대 등 다양한 정책을 제언했다.
강 장관은 "미래전을 대비한 국군사관학교 창설은 대한민국 안보의 백년대계를 좌우할 과업"이라며 "성공적인 추진을위해 지혜와 역량을 하나로 모아달라"고 당부했다.
강 장관은 사관학생도들과의 본격적인 간담회에 앞서 "젊음은 불온한 것이라고 생각한다"며 "흔들리는 게 맞고 비판하는 게 맞으며 세상을 부정적으로 보는 게 젊음의 특권"이라고도 말했다.
이어 "장관이 왔다고 예의를 갖출 필요도 없다"며 "무엇이든 말할 수 있어야 제대로 된 생도라고 생각한다"고 밝혔다.
국방부는 "이번 간담회에서 수렴한 의견을 면밀히 검토해정예장교 양성을 위한 최적의 교육체계 구축에 적극 반영할예정이며, 앞으로도 생도 및 학교 관계자들과의 소통을 지속적으로 이어갈 방침"이라고 강조했다.
pcjay@newspim.com