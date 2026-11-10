미, 영국 내 기지에 배치된 군용기 또 이동 배치… 지난달 전략폭격기 본토 철수 이후 두 번째

AI 핵심 요약beta
- 미국은 10일 이란 연계 위협에 대응해 영국 기지의 공중급유기를 유럽으로 이동시켰다
- 밀든홀 기지 공중급유기 2대는 독일로 이동했고 다른 항공기도 분산 배치됐다
- 이란은 영국 내 미군 기지를 보복 공격 목표로 주장했고 폭격기 철수도 이뤄졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 미국이 이란과 연계된 위협에 대응해 영국 내 공군기지에 전진 배치해 놓았던 공중급유기를 다른 유럽 지역으로 이동시켰다고 파이낸셜타임스(FT)가 10일(현지시각) 보도했다.
영국 내 미군 전투자산의 철수 또는 이동 배치는 지난달에 이어 두 번째이다.
이 위협이 구체적이고 임박한 것인지 아니면 전반적인 위협 평가와 함께 장기적인 위험을 고려한 예방 조치인지는 알려지지 않았다.
보도에 따르면 영국 서퍽주(州) 밀든홀 기지에 배치돼 있던 미 공군 공중급유기 2대가 이날 오전 독일로 이동했다. 오후에는 다른 공중급유기들도 장소가 알려지지 않은 곳으로 분산 배치됐다.
영국 국방부는 "우리는 다른 국가의 군사 활동에 대해 관례적으로 언급하지 않는다"며 "항공기와 기타 군사 자산은 작전상 필요에 따라 정기적으로 이동한다"고 밝혔다.
영국의 기지는 B-1 전략폭격기 등 미군 항공기들이 이란 공습 때 출격 거점으로 활용해 왔다.
이란의 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이런 영국 기지들이 자신들의 정당한 보복 공격 목표라고 주장했다.
지난 9월 말에는 글로스터셔주에 있는 페어퍼드 기지에 대한 사보타주(파괴공작) 정황도 적발됐다. 이 기지에는 대형 전략폭격기 약 12대가 배치돼 있었다. 이 사건과 관련돼 용의자 7명이 체포됐다.
앤디 버넘 총리는 당시 "페어퍼드 기지 인근에서 발생한 사건에 이란이 연루됐다는 강력한 정황이 있다"고 발표했다.
이후 미국은 페어퍼드에 있던 전략폭격기를 모두 미국 본토로 철수시켰다. 또 서퍽주에 있는 밀든홀 기지와 레이큰히스 기지에 경계 태세를 강화했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 폭격기 철수에 대해 "영국 공군기지를 겨냥한 일부 위협이 있었기 때문"이라고 말했다.