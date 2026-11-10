한-우크라 '北 포로송환 공개' 갈등 이후 첫 외교장관 대면 예정

AI 핵심 요약beta
- 조현 장관이 10일 프랑스에서 시비하 장관과 양자회담을 가질 예정이다
- 양국은 북한군 포로 송환 합의 파기와 공개 문제를 놓고 갈등을 빚었다
- 정부는 공식 사과 요구를 유지하며 회담을 통한 돌파구 마련에 주목하고 있다
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정부, 우크라이나에 사과 요구..."입장 변함 없어"
양측 사태 해결 공감하지만 접점 찾기 어려워
갈등 장기화 한-유럽 관계도 영향...외교부담 가중
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 프랑스 파리에서 열리고 있는 주요 7개국(G7) 외교장관회의에 참석 중인 조현 외교부 장관과 안드리 시비하 우크라이나 외교장관이 양자회담을 가질 것으로 알려졌다.
양국 장관의 만남은 지난 9월 북한군 포로 송환 비공개 합의 파기 문제로 외교 갈등이 발생한 이후 처음이다. 이번 양자 회담을 계기로 양국 갈등을 해소할 수 있는 출구가 마련될 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.
조 장관은 회담에서 이번 문제와 관련된 정부의 입장을 재차 전달할 것으로 보인다. 정부는 북한군 포로 송환 사실을 일방적으로 공개한 것에 대한 적절한 해명과 공식 사과를 요구하고 있다. 하지만 우크라이나는 "이미 종결된 사안"이라는 입장을 밝히며 사과할 뜻이 없다는 점을 분명히 밝힌 바 있다.
정부는 우크라이나가 북한군 포로의 한국 행에 관한 비공개 합의를 어기고 합의가 없었다고 주장한 것에 항의하며 지난달 8일 박기창 주우크라이나 대사를 소환했다. 지난달 20일에는 우크라이나 주재 공관원 절반을 철수시켜 외교 관계 단절을 제외하고는 가장 강력한 조치를 취했다.
외교부 당국자는 10일 기자들과 만나 우크라이나와의 문제에 대한 정부 입장에 변함이 없다고 밝혔다. 공식 사과 요구를 철회할 뜻이 없다는 의미다.
그는 이번 회담이 사태 해결에 돌파구가 될 수 있을지를 묻는 질문에 "예단하기는 힘들다"면서 "장관들이 직접 만나 논의를 한다는 것은 상호 이해를 높일 수 있다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.
한국과 우크라이나는 이번 사태가 조속히 해결되어야 한다는 점에 공감하고 있는 것으로 보인다. 그러나 러시아와 전쟁 중인 우크라이나가 자국 대통령의 행동에 공식적으로 사과를 하기는 쉽지 않아 보인다. 한국 역시 대통령이 직접 나서 사과를 요구하고 대사 소환, 공관원 철수 등의 초강수를 잇달아 던진 상황이어서 우크라이나가 전향적 태도를 보이지 않는다면 물러설 명분을 찾기 어렵다.
이번 양국 간 갈등이 한국과 유럽의 관계에 부정적 영향을 줄 것이라는 우려가 나오고 있다. 유럽 각국은 한국이 러시아와의 관계를 의식해 '우크라이나 지지 연대'에서 이탈하려는 의도를 갖고 있다고 보고 있기 때문에 이번 사태가 길어질수록 한국의 외교적 부담이 가중될 것으로 보인다.
opento@newspim.com