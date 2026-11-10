[베트남 증시] 유가 하락에 투심 강화, 상승...중앙銀 달러 매입 발표에 금융·부동산주 ↑

AI 핵심 요약beta
- 베트남 증시는 10일 국제 유가 하락과 저가 매수세로 상승했다.
- 호찌민 VN지수는 1.68%, 하노이 HNX지수는 0.4% 올랐다.
- 외국인 순매수와 중앙은행 외화 매입 조치로 금융·은행·부동산주가 강세를 보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
HNX지수(하노이증권거래소) 256.26(+1.02, +0.4%)
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 10일 베트남 증시는 상승했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 추가 대규모 공습 가능성이 낮다고 언급하면서 국제 유가가 하락한 것이 위험 자산 투자 심리를 강화시켰고, 저가 매수세도 유입된 것으로 풀이된다.
호찌민 VN지수는 1.68% 상승한 1,743.07포인트, 하노이 HNX지수는 0.4% 오른 256.26포인트로 거래를 마쳤다.
투심 강화 및 저가 매수세는 유동성 증가로 나타났다. 이날 총 거래액이 약 19조 동(약 9,956억 원)에 달한 가운데, 호찌민 거래소 거래액만 전 거래일 대비 22% 이상 증가한 17조 동에 육박했다.
외국인 투자자들도 매도세를 끊고 4,600억 동 이상의 순매수를 기록했다. KDH(Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company), POW(PetroVietnam Power Corporation), SSI(SSI Securities Corporation), VHM(Vinhomes), NVL(No Va Land Investment Group Corporation), VIC(Vingroup Joint Stock Company) 등 대형주에 외국인 매수세가 집중됐다.
빈그룹 계열 주식이 계속해서 시장 전반의 흐름을 결정하는 역할을 하고 있다. VIC가 3.2% 상승하며 VN지수를 12.45포인트 높였는데, 이는 지수 전체 상승분의 절반가량을 차지하는 것이다.
이날 베트남 증시를 이끄는 핵심 3대 부문, 증권, 은행, 부동산 부문이 상승했다. 금융 부문에서는 MBS(MB Securities Joint Stock Company), LPB(Fortune Vietnam Joint Stock Commercial Bank), SSI, SHS(Saigon-Hanoi Securities Joint Stock Company) 등이 최대 4% 급등했고, 부동산 부문에서는 빈그룹 계열 주식과 함께 DXG(Dat Xanh Group JSC), KDH 등이 큰 폭으로 올랐다.
베트남 중앙은행의 파격적인 달러 매입 조치 발표가 이들 부문에 긍정적인 영향을 미쳤다.
베트남 중앙은행은 11일부터 매주 월요일과 수요일마다 정기적으로 외화 현물을 매입할 것이라고 발표했다. 금융 당국의 이러한 조치가 시중에 동을 공급하는 효과로 이어져 단기 금리 하락 및 안정에 도움을 줄 것이라는 전망이 커진 가운데, 유동성 민감 업종인 증권(주식시장 활성화)·은행(자금 조달 비용 감소)·부동산(대출 완화 기대감) 부문이 동반 랠리를 펼친 것으로 분석된다.
댄 트리 신문에 따르면, 베트남 중앙은행은 2016년부터 2023년까지 13번에 걸쳐 미 달러를 매입했다. 이 중 VN지수는 11차례에 걸쳐 상승했으며, 평균 상승률은 4.35%로 나타났다.
hongwoori84@newspim.com