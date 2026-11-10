[인사] 기후에너지환경부

◇ 과장급 전보 및 신규보임
▲정책홍보팀장 박판규 ▲탈탄소녹색수송혁신과장 박정철 ▲온실가스종합정보센터 기획총괄팀장 김태윤
(2026. 11. 11. 子)
dream@newspim.com
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◇ 과장급 전보 및 신규보임
▲정책홍보팀장 박판규 ▲탈탄소녹색수송혁신과장 박정철 ▲온실가스종합정보센터 기획총괄팀장 김태윤
(2026. 11. 11. 子)
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