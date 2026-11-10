[코인 시황] 비트코인, 美 CPI 앞두고 7만5000달러 하회…채굴업체 대규모 매도에 투심 위축

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현물 ETF 수요 부진 속 7만3000달러 지지선 주목

로빈후드 주식 토큰화 거래에 반대 안 해…상장기업 90%는 거부

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인 가격이 10일 미국의 10월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 7만5000달러 아래로 떨어졌다. 인플레이션 우려와 현물 상장지수펀드(ETF)의 자금 유입 부진이 투자심리를 압박하는 가운데, 대형 채굴업체의 비트코인 매각과 주식 토큰화 시장을 둘러싼 움직임에도 관심이 쏠리고 있다.

한국 시간으로 오후 7시 10분 기준 비트코인(BTC) 가격은 24시간 전에 비해 0.32% 오른 7만4331달러에 거래되고 있다. 밤사이 한때 7만5000달러를 넘어섰지만 상승세를 다시 반납했다.

같은 시간 이더리움(ETH)은 2098달러로 0.40% 하락하고 있다. XRP, 솔라나(SOL), 지캐시 등 주요 코인도 내림세다.

비트코인 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 현물 ETF 수요 부진 속 7만3000달러 지지선 주목

시장의 관심은 이날 미 동부시간 오전 8시 30분(한국 시간 오후 10시 30분) 발표되는 10월 CPI에 집중돼 있다. 다우존스가 집계한 시장 전망치에 따르면 전체 CPI는 전월 대비 0.3%, 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 0.2% 상승했을 것으로 예상된다. 이는 9월 상승률인 각각 0.6%, 0.3%보다 낮은 수준이다.

비트코인은 지난 10월 초 8만7000달러를 웃돈 이후 인공지능(AI) 관련 투자 불안과 위험자산 회피 심리 속에 하락세를 이어왔다. 연말 상승을 뒷받침할 것으로 기대됐던 현물 ETF 자금 유입도 부진한 상황이다.

암호화폐 투자업체 BRN은 "인플레이션 기대가 완화되면 위험자산에 도움이 되겠지만, 비트코인에 필요한 것은 실제 매수세"라며 "ETF 자금 흐름이 순유입으로 돌아서고 연방준비제도(Fed·연준)가 비둘기파적으로 전환하기 전까지는 하락 압력이 우세할 것"이라고 분석했다.

BRN은 비트코인이 7만3000달러 아래에서 일일 거래를 마감할 경우 7만달러까지 하락할 수 있다고 경고했다. 비트겟 월렛 역시 7만3000~7만4000달러를 핵심 지지선으로 제시하면서 이 구간이 무너지면 6만8000달러까지 추가 하락할 가능성이 있다고 전망했다.

비트코인 채굴업체 마라홀딩스(MARA)의 대규모 매각도 주목받고 있다. 회사가 9일 제출한 3분기 주주서한에 따르면 9월 말 이후 비트코인 1만3597개를 평균 8만1039달러에 매각해 약 11억달러를 확보했다. 이는 9월 말 보유량 3만4012개의 약 40%에 해당한다.

MARA는 매각 대금 가운데 7억5000만달러를 비트코인 담보대출 상환에 사용했으며, 앞으로도 AI 데이터센터 인프라 투자와 부채 상환, 자사주 매입 등을 위해 비트코인을 추가 매각할 계획이다. 올해 누적 매각 규모는 4만개를 넘어섰다.

MARA는 과거 채굴한 비트코인을 전량 보유하는 전략을 고수했지만, 최근에는 AI 인프라 사업으로 투자 영역을 확대하면서 보유 자산을 현금화하고 있다. 회사는 485메가와트(MW) 규모의 전력 판매 허가를 보유한 천연가스 발전 사업체 롱리지 인수를 연말까지 마무리할 것으로 예상하고 있으며, 텍사스에서도 최대 2기가와트(GW) 규모의 데이터센터 개발 가능 부지를 확보하고 있다.

◆ 로빈후드 주식 토큰화 거래에 반대 안 해…상장기업 90%는 거부

한편 암호화폐와 전통 금융시장의 결합을 둘러싼 움직임도 이어지고 있다.

미국 온라인 증권사 로빈후드(HOOD)는 암호화폐 거래소 OKX와 뉴욕증권거래소(NYSE) 모회사 인터컨티넨털익스체인지(ICE)가 추진하는 주식 토큰화 거래 플랫폼에 자사 주식이 포함되는 것을 반대하지 않기로 했다.

코인데스크에 따르면 당초 거래 대상으로 제안된 62개 기업 가운데 애플, 엔비디아, 메타, 알파벳, 골드만삭스, JP모건 등을 포함한 56개 기업이 반대 의사를 밝혔다. 반면 로빈후드와 시큐리타이즈, 비트고는 자사 주식의 토큰화 거래에 반대하지 않는다는 입장을 확인했다.

로빈후드 대변인은 "토큰화가 금융시장의 미래라고 생각한다"며 "방관자로 남기보다는 이를 구축하는 과정에 참여하고 싶다"고 밝혔다.

해당 플랫폼은 미국 증권거래위원회(SEC)의 5년짜리 혁신 면제 제도를 활용해 블록체인 기반 주식 거래를 추진하고 있다. 다만 다수 상장기업의 반발로 초기 거래 대상이 크게 줄어든 데다 아직 정식 출시 일정도 공개되지 않았다.

시장에서는 미국 물가 지표와 연준의 통화정책 전망, 비트코인 현물 ETF 자금 흐름이 향후 암호화폐 가격의 방향을 결정할 주요 변수로 꼽힌다.

koinwon@newspim.com