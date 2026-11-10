젠슨 황 '중국 스파이 연루' 의혹 확산…엔비디아 주가 약세

AI 핵심 요약beta
- 엔비디아 주가는 10일 황 CEO 관련 의혹 속 하락 반전했다
- 황 CEO의 불륜 의혹과 FBI 조사 가능성으로 파장이 커졌다
- 엔비디아와 황 CEO를 상대로 주주 집단소송이 제기된 것으로 알려졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주주 집단소송까지 제기…월가 "CEO 교체 가능성 15%"
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 반도체 기업 엔비디아(NVDA)의 주가가 10일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 상승세를 보인 뒤 하락 반전했다.
젠슨 황 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 여성과 불륜 관계를 맺었다는 의혹이 불거진 가운데, 미 연방수사국(FBI)의 관련 조사와 주주 집단소송까지 거론되면서 파장이 커지고 있다.
이날 미 동부시간 오전 7시(한국시간 오후 9시) 기준 엔비디아 주가는 0.2% 하락한 것으로 전해졌다. 전날에는 관련 의혹이 확산하면서 4.27% 급락한 178.67달러에 거래를 마쳤다.
이번 논란은 황 CEO가 지난 8일 직원들에게 보낸 이메일에서 아내에게 충실하지 못했으며 CEO로서 책임을 다하지 못했다고 인정하면서 확산했다.
미국 경제매체 CNBC에 따르면 황 CEO는 엔비디아의 고객사인 메가스피드(Megaspeed)의 임원 앨리스 황과 불륜 관계를 맺은 것으로 알려졌다. 뉴욕타임스(NYT)는 지난달 29일 미국 당국자들이 앨리스 황을 중국 정보기관과 연계된 인물로 판단했으며, 그가 엔비디아의 첨단 인공지능(AI) 반도체가 중국으로 흘러가도록 유도했을 가능성이 있다고 보도했다.
도널드 트럼프 미국 대통령도 전날 FBI가 관련 사안을 조사하고 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들에게 "얼마 전부터 이 문제에 관한 내용을 접했다"며 "FBI가 다른 사안과 관련해 조사하고 있는 것으로 알고 있다"고 말했다. 다만 황 CEO에 대해서는 "그가 괜찮을 것이라고 생각한다"고 덧붙였다. FBI의 구체적인 수사 대상과 범위는 확인되지 않았다.
엔비디아와 황 CEO를 상대로 한 주주 집단소송도 제기된 것으로 보도됐다. CNBC에 따르면 로젠 법률사무소는 캘리포니아주 새너제이 연방법원에 제출한 소장에서 황 CEO의 불륜 관계와 엔비디아·메가스피드 간 사업 관계에 대해 허위 또는 오해의 소지가 있는 설명이 이뤄졌다고 주장했다. 이로 인해 회사의 평판과 사업 전망에 중대한 위험이 발생했다는 것이 원고 측 주장이다.
시장에서는 이번 사태가 황 CEO의 거취와 엔비디아 주가에 미칠 영향을 주시하고 있다.
요크빌 아이브스 앤드 컴퍼니의 댄 아이브스 수석 매니징 디렉터는 이날 보고서에서 "월가와 투자자들은 황 CEO가 자리에서 물러날 가능성을 약 15%, 이사회 조사 이후에도 CEO직을 유지할 가능성을 85%로 평가하고 있다"고 밝혔다.
그는 "이사회 조사는 4~6주가 걸릴 것으로 예상된다"며 "엔비디아에서 추가 발표가 나오기 전까지 조사 자체가 주가에 상당한 부담으로 작용할 것"이라고 전망했다.
koinwon@newspim.com