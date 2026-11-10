앤스로픽, IPO 공모가 70~78달러 제시…기업가치 최대 1.4조달러

AI 핵심 요약beta
- 앤스로픽은 10일 IPO 공모가를 70~78달러로 제시했다
- 공모를 통해 최대 643억5000만달러를 조달할 계획이다
- 기업가치는 최대 1조4050억달러로 당초 목표보다 낮아졌다
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AI 투자 열기 식고 금리 상승 부담…당초 목표 2조달러서 몸값 낮춰
[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 기업공개(IPO)를 통해 최대 643억5000만달러(약 90조원)를 조달할 계획이다.
기업가치는 최대 1조4050억달러(약 2000조원)로, 당초 목표로 삼았던 2조달러보다 크게 낮아졌다. AI 인프라 투자에 대한 우려와 금리 상승으로 투자심리가 위축되면서 상장 기업가치에 대한 기대치도 낮아진 것으로 풀이된다.
10일(현지시간) CNBC에 따르면 앤스로픽은 이날 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 수정 증권신고서에서 IPO 공모 주식 8억2500만주의 희망 공모가를 주당 70~78달러로 제시했다. 공모가 상단 기준 조달액은 643억5000만달러이며, 완전희석 기준 기업가치는 최대 1조4050억달러에 이를 전망이다.
이는 앤스로픽이 지난 5월 자금 조달 당시 인정받은 기업가치 9650억달러보다 약 46% 높은 수준이다. 다만 최근까지 목표로 삼았던 2조달러에는 크게 못 미친다.
앞서 CNBC는 지난주 일부 앤스로픽 투자자들이 예상보다 낮은 기업가치에 대비하고 있다고 보도했다. 당시 한 투자자는 1조5000억달러의 기업가치조차 달성하기 어려운 목표라고 평가했다.
앤스로픽의 IPO는 미국 중간선거 이후 AI 산업을 둘러싼 정치·경제적 불확실성이 커진 가운데 추진되고 있다. 지난주 선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악한 데 이어 여러 주에서 AI 데이터센터 확장을 제한할 수 있는 주민투표 법안이 통과됐다.
금리 상승도 부담이다. 대규모 데이터센터와 컴퓨팅 인프라 구축에 막대한 자금이 필요한 AI 기업들이 차입 비용 증가에 직면하면서 투자자들의 경계심이 커지고 있다. 지난주 뉴욕 증시에서는 AI 관련 기술주를 중심으로 매도세가 나타났다.
앤스로픽이 계획대로 이달 나스닥에 상장하면 종목코드는 'ANT'가 된다. 지난 6월 스페이스X가 857억달러를 조달하며 사상 최대 IPO 기록을 세운 지 약 5개월 만이다. 일론 머스크가 이끄는 스페이스X의 시가총액은 현재 2조달러에 육박한다.
앤스로픽은 2021년 오픈AI 출신인 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)와 연구진이 공동 설립한 기업이다. 생성형 AI 모델 '클로드(Claude)'를 개발했으며, 기업 고객을 중심으로 AI 제품과 서비스를 공급하고 있다.
회사는 전날 새로운 AI 모델인 '클로드 페이블 5.2'와 '클로드 미토스 5.2'를 공개했다. 아모데이 CEO가 지난 9월 AI 개발 속도 조절을 촉구한 이후 처음 선보인 최첨단 모델이다. 앤스로픽은 두 모델에 엄격한 안전성 검증을 적용하고 새로운 평가 및 사후 모니터링 체계를 도입했다고 밝혔다.
실적은 빠르게 성장하고 있지만 손실 규모도 크다. 앤스로픽은 올해 1~9월 매출이 332억4000만달러로 전년 동기 대비 약 1200% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 순손실은 1040억달러로, 지난해 같은 기간의 251억달러보다 크게 늘었다. 다만 손실 대부분은 전환사채와 파생상품 부채의 공정가치 변동에 따른 회계상 손실이었다.
앤스로픽 공동 창업자들은 투자설명서에서 "인류가 기술 발전 과정에서 안전한 길을 찾도록 돕고 새로운 발견의 영역을 개척하는 것이 목표"라며 "우리 회사의 주식을 보유하는 모든 투자자는 이러한 노력에 동참하는 것"이라고 밝혔다.
koinwon@newspim.com