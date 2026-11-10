국제유가, 이란 전쟁 종식 기대에 급락…브렌트유 90달러도 일시 붕괴

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트럼프 "이란 전쟁 곧 끝날 것"…8월 이후 처음 90달러 밑돌아

전쟁 종식 협상은 여전히 불확실…전문가 "양측 입장 차이 커 합의 어려워"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 국제유가가 10일(현지시간) 급락하며 브렌트유 가격이 이날 일시 지난 8월 이후 처음으로 배럴당 90달러 아래로 떨어졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁이 조만간 끝날 수 있다고 밝히면서 중동 지역의 지정학적 긴장이 완화될 것이라는 기대가 커진 영향이다.

미 동부시간 오전 6시 45분(한국 시간 오후 8시 45분) 기준 국제유가의 기준인 브렌트유 선물은 전 거래일보다 1.70% 하락한 배럴당 91.00달러에 거래됐다. 앞서 1월 인도분 선물 가격은 장중 90달러를 밑돌았다. 미국 서부텍사스산원유(WTI)도 1.3% 내린 배럴당 85.72달러를 기록했다.

트럼프 대통령은 전날 백악관에서 셰이크 모하메드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리와 회담한 뒤 기자들에게 "분쟁 종식을 향한 진전이 나타나고 있다"며 "전쟁이 상당히 곧 끝날 것으로 생각한다"고 말했다. 이어 "이란은 미국과 매우 정중하게 대화하고 있다"며 "군사적으로는 사실상 끝난 상태"라고 주장했다.

이란 국기와 호르무즈 해협 선박. [사진=블룸버그]

◆ 트럼프 "이란 전쟁 곧 끝날 것"…8월 이후 처음 90달러 밑돌아

트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 카타르와 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 바레인, 쿠웨이트 등 걸프 국가들이 이란에 대한 해상 봉쇄를 유지하고 첨단 무기 등의 육상 운송을 차단하는 현상 유지를 선호할 것이라고 밝혔다.

올해 국제유가는 미국과 이스라엘의 대이란 군사작전에 따라 큰 폭의 변동성을 보였다. 브렌트유는 연초 배럴당 60달러 수준에서 출발했지만 3~4월 군사 충돌이 격화하면서 130달러까지 치솟았다. 이후 6~7월 하락했다가 전쟁 장기화 우려가 커지면서 다시 급등했다.

최근에는 주요 원유 수송로인 호르무즈 해협의 원유 운송량이 대부분 회복되면서 공급 차질 우려가 완화됐다. 다만 사우디아라비아에 대한 후티 반군의 공격과 러시아·우크라이나 전쟁 등이 정제시설의 공급 능력 부족 문제를 악화시키면서 휘발유와 경유, 항공유 가격은 높은 수준을 유지하고 있다.

미국의 대이란 군사정책에도 변화 조짐이 나타나고 있다. 트럼프 대통령과 JD 밴스 부통령은 이란 전쟁에 대한 여론 악화와 높은 에너지 가격이 지난주 중간선거에서 공화당의 패배에 영향을 미쳤다고 인정했다.

미국은 지난 9월 이후 대규모 군사 공격을 자제해 왔지만, 최근 이란 남부 호르무즈 해협 인근 케슘섬에 미사일이 떨어진 뒤 제한적인 공습을 단행했다. 트럼프 대통령은 이를 '소규모 공격'이라고 표현했다.

◆ 전쟁 종식 협상은 여전히 불확실…전문가 "양측 입장 차이 커 합의 어려워"

시장에서는 전쟁 종식 기대가 유가에 반영되고 있지만 실제 협상 타결까지는 상당한 불확실성이 남아 있다는 분석이 나온다.

ING의 에바 만테이와 워런 패터슨 전략가는 이날 보고서에서 "미국과 이란의 긴장 완화 기대가 커지면서 최근 유가에 반영됐던 지정학적 위험 프리미엄이 빠지고 있다"고 분석했다.

이들은 "걸프 지역의 원유 공급이 회복되고 이란이 호르무즈 해협 통제권에 대한 입장을 완화할 수 있다는 보도가 유가 하락을 부추기고 있다"면서도 "협상 전망이 여전히 불확실하고 에너지 기반시설에 대한 위험도 남아 있어 유가는 중동 정세에 민감하게 반응할 것"이라고 전망했다.

반면 에너지 컨설팅업체 FGE의 페레이둔 페샤라키 회장은 미국과 이란의 평화협정 체결 가능성을 낮게 평가했다.

그는 CNBC 인터뷰에서 "양측의 입장 차이가 너무 커 좁힐 수 없다"며 "미국은 이란의 농축 핵물질을 모두 국외로 반출하기를 원하지만 이란이 이를 받아들일 가능성은 없다"고 말했다.

이어 "이란이 호르무즈 해협을 전쟁 이전처럼 자유롭게 개방하는 데 동의할 가능성도 없다"며 "이 두 가지 쟁점이 해결되지 않는 한 합의는 어려울 것"이라고 주장했다.

페샤라키 회장은 "트럼프 대통령은 승리를 선언하고 철수할지, 전쟁을 확대할지 결정해야 한다"며 "군사적 행동을 선택한다면 트럼프 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 주어진 시간은 앞으로 2주 정도"라고 내다봤다.

한편 지난달 이스라엘 총선에서 네타냐후 총리가 이끄는 정당은 과반 의석 확보에 실패했다. 이에 따라 이스라엘군 참모총장 출신인 야권 인사 가디 아이젠코트가 지난 8일 정부 구성 임무를 부여받았다.

koinwon@newspim.com