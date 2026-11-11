우크라 종전협상서 '전후 유럽 안보 체제'가 이슈로 부상… 유럽·우크라, 美와 재검토 합의

AI 핵심 요약beta
- 미국·러시아·우크라이나가 10일 아부다비에서 종전 3자 협상에 돌입했다
- 유럽과 우크라이나 대표단은 미국과 전후 유럽 안보 체제 재검토에 합의했다
- 참석자들은 우크라이나 장기 안보와 강력한 나토 중심 체제를 논의했다
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유럽, 그 동안 강하게 반대… "러, 유럽 안보 체제에 관여 못해"
[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 미국과 러시아, 우크라이나가 10일(현지시각) 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 전쟁 종식을 위한 3자 협상에 돌입한 가운데 유럽 주요국과 우크라이나 대표단이 이날 오전 미국과의 사전 협의에서 '전후 유럽의 전반적인 안보 체제'를 재검토하기로 합의했다고 미 정치전문 매체인 폴리티코가 보도했다.
'유럽의 안보 체제'는 그 동안 러시아가 줄곧 핵심 안건으로 다뤄야 한다고 주장한 반면, 유럽과 우크라이나는 "러시아가 유럽의 안보 체제에 관여할 수 없다"며 강하게 반대했던 이슈이다.
러시아는 이번 우크라이나 전쟁도 나토(NATO·북대서양조약기구)의 동진(東進)이 결정적인 배경이라고 주장하고 있다. 그러면서 우크라이나의 나토 가입 영구적 포기, 나토의 동진 제한과 군사력 축소 등을 주장해 왔다.
영국 일간 가디언 등 외신은 도널드 트럼프 미국 행정부가 이번 협상에서 우크라이나 전쟁 종식 이외에도 러시아와 유럽 사이의 새로운 장기 안보 체제 구축 문제를 안건에 포함시켰다고 보도했다.
영국과 프랑스, 독일 등의 대표들이 아부다비로 부리나케 달려간 이유도 미국이 유럽을 배제한 채 러시아와 유럽의 안보 체제를 논의할 수 있다는 우려 때문인 것으로 알려졌다.
폴리티코 보도에 따르면 미국 측 특사 스티브 위트코프와 유럽이사회(European Council)는 이날 각각 발표한 성명을 통해 "우크라이나와 유럽 파트너들은 미국 측과 함께 전후 안보 우려를 해결하고 역내 분쟁 위험을 줄이는 것이 필수적이라는 데 의견을 같이했다"고 밝혔다.
성명은 "공동 목표는 우크라이나의 장기적 안보를 강화하고 협상을 통한 해결에 필요한 신뢰를 구축할 수 있도록 실질적이고 상호 보완적인 안보 체계를 마련하는 것"이라며 "항구적인 평화 구축을 핵심 목표로 하는 동시에 우크라이나 전쟁이 끝난 이후 기존 유럽 안보 기구와 협정을 어떻게 발전시켜 나갈 것인지도 논의했다"고 말했다.
이어 "참석자들은 위험을 관리하고 위험한 긴장 고조를 방지하기 위한 강력한 메커니즘을 어떻게 마련할 것인지를 논의했다"며 "전후 유럽 안보 체제와 관련 제도 구축에 대한 공동의 의지를 재확인했으며, 강력한 나토가 앞으로도 미·유럽 집단방위의 핵심 축으로 남을 것이라는 점을 분명히 했다"고 말했다.
전후 유럽의 안보 체제가 주요 안건으로 등장했다는 점에서 일단은 러시아 측 주장이 반영된 것으로 해석될 수 있는 대목이다. 다만 폴리티코는 '합의의 순서'가 핵심 쟁점이라고 평가했다.
유럽 전체의 안보 체제에 관한 합의를 우크라이나 평화협정의 최종 합의에 포함할 것인지, 아니면 이후 별도로 논의할 것인지가 문제라는 것이다.
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 유럽 주요국 정상들은 그동안 전쟁 종식을 조건으로 러시아가 유럽·나토 안보 체제 전반에 대한 협상을 요구할 자격이 없다고 주장해 왔다.
한편 이날 사전 협의에는 미국과 우크라이나를 비롯해 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, EU 집행위, 유럽이사회, 나토 대표단이 참석했다.