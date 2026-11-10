[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...예상 웃돈 CPI에 엔비디아·AMD 일제 하락

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 10일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 주요 반도체주가 약세를 보이고 있다.

미국의 10월 소비자물가 상승률이 시장 예상을 웃돌면서 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 우려가 커진 영향이다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싼 논란과 인공지능(AI) 투자 수익성에 대한 불확실성도 투자심리를 압박하고 있다.

엔비디아는 장 초반 상승을 시도했지만 물가 지표 발표 이후 하락세로 돌아섰다. AMD와 인텔, 마벨테크놀로지도 약세를 나타냈다. 반면 세계 최대 반도체 위탁생산업체 TSMC는 10월 매출이 전년 동기 대비 60% 가까이 증가하며 견조한 AI 반도체 수요를 확인했다.

AMD 본사 [사진=블룸버그통신]

◆ 엔비디아 하락…젠슨 황 CEO 중국 정보기관 관련 의혹

미국 AI 반도체 기업 엔비디아(NVDA)는 개장 전 거래에서 하락하고 있다. 전날에도 젠슨 황 CEO를 둘러싼 의혹으로 4.27% 급락했다.

정보기술 전문매체 디인포메이션(The Information)은 황 CEO와 중국 정보기관 연계 의혹을 받는 사업가 앨리스 황의 관계가 중국 기업들을 통한 최소 75억달러 상당의 엔비디아 반도체 운송에 도움을 줬다고 보도했다.

황 CEO는 불륜 사실을 인정했지만 실제 정보 유출 여부는 확인되지 않았다. 엔비디아 이사회는 독립적인 조사에 착수했으며, 회사 측은 현재 국가안보나 기밀이 침해됐다고 믿을 만한 근거는 없다는 입장이다.

◆ AMD·인텔·마벨 약세…AI 투자 부담 지속

AMD(AMD)와 인텔(INTC), 마벨테크놀로지(MRVL)도 개장 전 거래에서 약세를 보이고 있다.

AMD는 전날 오펜하이머의 투자의견 상향에 힘입어 약 13% 급등했지만 이날 상승세가 꺾였다. 오펜하이머는 AMD의 투자의견을 '시장수익률 상회'로 높이고 목표주가를 600달러로 제시했다.

인텔과 마벨도 물가 발표 전 거래에서 각각 약 2% 하락했다. 시장에서는 금리 상승에 따른 자금 조달 비용 증가와 AI 데이터센터 투자 수익성에 대한 우려가 이어지고 있다.

◆ TSMC, 10월 매출 59.7% 급증…AI 반도체 수요 강세

대만 TSMC(TSM)는 10월 매출이 약 178억8000만달러로 전년 동기 대비 59.7%, 전월 대비 14.7% 증가했다고 발표했다.

주요 기술기업들의 AI 인프라 투자 확대에 힘입어 첨단 반도체 수요가 강세를 이어간 영향이다. TSMC는 2026~2028년 설비투자 규모가 이전 3년보다 크게 늘어날 것으로 예상했다.

다만 반도체주 전반의 약세 분위기 속 TSMC의 주가도 뉴욕 증시 개장 전 약세로 돌아섰다.

◆ 앤스로픽 IPO·코어위브 실적 주목

AI 기업 앤스로픽은 기업공개(IPO)를 통해 최대 644억달러를 조달할 계획이다. 완전희석 기준 기업가치는 최대 1조4000억달러에 이를 전망이다.

대규모 IPO가 다른 AI 기업들과의 투자자금 확보 경쟁을 심화시킬 수 있다는 관측이 나온다.

AI 클라우드 기업 코어위브(CRWV)는 이날 장 마감 후 3분기 실적을 발표할 예정이다. 시장에서는 데이터센터 투자에 따른 부채 부담과 현금흐름, 향후 설비투자 계획에 주목하고 있다.

◆ 美 CPI 예상 상회…12월 금리 인상 전망 강화

이날 발표된 미국의 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승해 예상치인 0.3%를 웃돌았다. 근원 CPI도 0.3% 올라 예상치인 0.2%를 상회했다.

물가 발표 이후 미 국채 금리는 급등했다. 10년물 수익률은 4.938%, 2년물 수익률은 4.698%를 기록했다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 물가 상승률이 예상보다 높게 나올 경우 12월 회의에서 기준금리를 0.5%포인트 인상하는 방안도 고려해야 한다고 밝혔다.

koinwon@newspim.com