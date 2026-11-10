"러, 우크라 공습에 원유 정제 능력 약 30% 감소"

AI 핵심 요약beta
- 우크라이나가 10일 러시아 정유시설 공습으로 정제 능력을 약 30% 줄였다
- 러시아 주요 정유시설 35곳 중 9곳에서 화재와 운영 차질이 발생했다
- 러시아 곳곳에서 휘발유 판매 제한 등 비상조치가 시행되고 있다고 전해졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 우크라이나가 지난달 말 러시아 정유시설에 대한 공습을 재개한 이후 러시아의 원유 정제 능력이 약 30% 감소했다고 로이터통신이 업계 소식통을 인용해 10일(현지시각) 보도했다.
러시아 현지에서는 카렐리야를 비롯해 부랴티야, 니즈니노브고로드, 크라스노야르스크 등 곳곳에서 휘발유 판매 제한 등 비상조치가 시행되고 있다는 소식이 전해지고 있다.
이날 보도에 따르면 지난 일주일 동안 우크라이나의 드론·미사일 공격으로 러시아 내 주요 정유시설 35곳 중 9곳에서 화재나 운영 차질이 발생했다.
로이터는 "업계 소식통들은 10월 말 이후 우크라이나 공습을 받은 러시아 정유시설들의 일일 명목 정제 능력이 약 30만톤(약 220만 배럴)에 달한다고 평가하고 있다"고 전했다.
러시아의 전체 1차 정제 능력이 하루 약 93만톤이라는 점을 감안할 때 약 30% 정도가 타격을 입었다는 계산인 것이다.
실제 처리 물량을 기준으로 할 경우 10월말 기준 러시아 정유시설들은 하루 약 70만톤의 원유를 처리했는데 이중 감소된 물량은 최대 20만톤에 달할 것으로 추산됐다.
공격을 받은 시설 중에는 랴잔과 야로슬라블, 볼가 지역의 정유공장들이 포함됐으며 지난 9일에는 상트페테르부르크 인근의 키리시 정유공장도 드론 공격을 받아 화재가 발생했다. 키리시는 연간 약 1700만~1800만t의 원유를 처리하는 러시아 제2의 정유시설이다.
세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 현지 일간지 코메르산트 기고문에서 "우크라이나가 러시아 에너지 시설 공격을 중단하라는 도널드 트럼프 미국 대통령의 요구를 무시하고 있다"고 주장했다.
우크라이나는 러시아가 자국 에너지 시설을 계속 공격하는 한 이에 대한 대응으로 러시아 석유 산업과 관련된 목표물에 대한 공격을 계속하겠다는 입장이다.
한편 도널드 트럼프 대통령은 지난달 러시아와 우크라이나가 상대방 에너지 시설에 대한 공격을 중단하기로 했다고 전격 발표했다. 하지만 이 발표 이후에도 러시아는 우크라이나 발전 인프라 등에 대한 공격을 계속했고, 우크라이나도 지난달 말 러시아 정유시설에 대한 공습을 재개했다.