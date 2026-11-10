스타쉽, 아이브 장원영 악성 게시물에 강경 대응…"선처 없이 법적 책임 물을 것"

AI 핵심 요약beta
- 스타쉽엔터테인먼트가 10일 장원영 관련 악성 게시물에 법적 대응했다
- 스타쉽은 허위사실 유포와 명예훼손 등 게시물 증거를 확보했다고 밝혔다
- 게시물 삭제와 계정 탈퇴 여부와 관계없이 민형사상 조치를 진행할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
팬 제보 및 모니터링 통해 증거 자료 확보 중
명예훼손 행위에 무관용 원칙 적용 결정
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 그룹 아이브(IVE) 소속사 스타쉽엔터테인먼트가 아이브 멤버 장원영을 대상으로 한 허위사실 유포와 명예훼손 등 악성 게시물에 대해 법적 대응에 나섰다.
스타쉽엔터테인먼트는 10일 공식 사회관계망서비스(SNS)을 통해 "장원영을 대상으로 한 허위사실 유포, 명예훼손, 성희롱, 인신공격, 모욕, 사생활 침해 등 악의적 행위에 대해 무관용 원칙에 따라 강경한 법적 대응을 진행하고 있다"고 밝혔다.
스타쉽은 앞서 사이버렉카 채널 '탈덕수용소' 관련 소송을 담당한 법무법인 리우와 함께 팬들의 제보와 상시 모니터링을 통해 확보한 자료를 검토하고 있다고 설명했다.
특히 유튜브 채널 'IVE_NO_LIVE', '탈잘알'을 비롯해 디시인사이드, X(옛 트위터), 페이스북, 인스타그램, 네이버 블로그, 더쿠, 네이트판, 웨이보 등 국내외 주요 온라인 플랫폼에서 확인된 권익 침해 의심 게시물의 증거를 확보하고 사안별로 필요한 법적 절차를 진행 중이다.
스타쉽은 확인된 위법행위에 대해 민·형사상 가능한 모든 법적 조치를 취할 방침이다. 게시물 삭제나 계정 비공개 전환, 아이디 변경, 계정 탈퇴 여부와 관계없이 이미 확보한 자료를 법적 대응의 증거로 활용할 예정이다.
스타쉽 측은 "아티스트의 명예와 인격권을 훼손하는 행위에 대해서는 어떠한 선처나 관용 없이 끝까지 법적 책임을 묻겠다"며 "앞으로도 소속 아티스트의 권익 보호를 최우선으로 해 악의적인 권익 침해 행위에 단호하고 지속적인 법적 대응을 이어가겠다"고 강조했다.
romeok@newspim.com