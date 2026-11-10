뉴욕증시 개장 전 특징주...산미나·데이크투인터랙티브·라이엇플랫폼스↑ VS 로켓랩·스카이댄스·힘스앤드허스↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 10일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 주요 기업들의 분기 실적과 향후 전망, 투자은행의 투자의견 변경 등에 따라 종목별 주가가 엇갈리고 있다.

전자제품 위탁생산업체 산미나와 냉난방·공조(HVAC) 장비업체 에이온은 인공지능(AI) 인프라 수요 확대에 따른 실적 호조와 낙관적인 성장 전망에 힘입어 급등하고 있다.

반면 사이버보안 업체 퀄리스는 시장 예상을 웃도는 실적에도 성장 전망에 대한 실망감으로 하락하고 있다. 로켓랩은 차세대 로켓 발사 지연, 힘스앤드허스 헬스는 부진한 실적 전망에 약세를 보이고 있다.

'힘스'와 '허스'라는 각각의 브랜드 문구로 포장된 2개의 체중감량 대체약물 바이알 [사진=힘스앤드허스헬스, 블룸버그통신]

▶ 상승 종목

◆ 산미나(SANM)

미국 전자제품 위탁생산업체 산미나는 개장 전 거래에서 10% 가까이 급등하고 있다. 시장 예상을 웃도는 분기 실적과 연간 실적 전망을 발표한 영향이다.

산미나의 회계연도 4분기 조정 주당순이익(EPS)은 4.43달러로 시장 예상치인 3.27달러를 웃돌았다. 매출도 38억6000만달러로 예상치인 34억8000만달러를 상회했다.

회사는 연간 EPS를 15.50~17.50달러로 전망했다. 이는 금융정보업체 팩트셋이 집계한 시장 예상치인 14.07달러보다 높은 수준이다.

연간 매출 전망치도 175억~195억달러로 제시해 시장 예상치인 166억1000만달러를 웃돌았다.

◆ 에이온(AAON)

미국 냉난방·공조(HVAC) 솔루션 업체 에이온은 개장 전 거래에서 14% 안팎 급등하고 있다. 데이터센터용 냉각 시스템 수요 증가에 힘입어 시장 예상을 웃도는 실적을 발표하고 연간 전망치를 상향 조정한 영향이다.

에이온의 2026년 3분기 매출은 전년 동기 대비 84.1% 증가한 7억740만달러로 사상 최대를 기록했다. 팩트셋이 집계한 시장 예상치인 6억120만달러를 웃돌았다.

조정 EPS는 83센트로 시장 예상치인 57센트를 크게 상회했다.

특히 데이터센터용 냉각 시스템을 공급하는 BASX 부문의 매출이 전년 동기 대비 218.3% 급증하면서 성장을 이끌었다. 생산량 확대와 증설된 생산시설의 가동률 상승도 실적 개선에 기여했다.

맷 토볼스키 에이온그룹 최고경영자(CEO)는 "3분기 사상 최대 매출을 기록하고 영업이익과 주당순이익이 두 배 이상 증가했다"며 "매출총이익률도 전분기 대비 0.6%포인트 개선됐다"고 밝혔다.

◆ 테이크투 인터랙티브(TTWO)

미국 게임업체 테이크투 인터랙티브 소프트웨어는 개장 전 거래에서 약 4% 상승하고 있다. 회계연도 2분기 실적이 시장 예상을 웃돈 영향이다.

조정 EPS는 1달러로 LSEG가 집계한 시장 예상치인 94센트를 상회했다.

회사는 분기 실적 발표에서 약 16억달러 규모의 실적 지표를 제시했다. 다만 해당 수치가 회계상 매출인지 순예약액(net bookings)인지는 추가 확인이 필요하다.

◆ 라이엇 플랫폼스(RIOT)

미국 비트코인 채굴업체 라이엇 플랫폼스는 개장 전 거래에서 약 1% 상승하고 있다. 투자은행 제프리스가 투자의견을 기존 '보유(Hold)'에서 '매수(Buy)'로 상향 조정한 영향이다.

제프리스는 텍사스주 코르시카나 지역의 전력 인프라를 활용한 토지 임대 사업에 주목했다. 해당 사업의 평균 수익률이 약 33%에 이를 것으로 추정했다.

제프리스에 따르면 라이엇의 정보기술(IT) 설비 용량 1메가와트(MW)당 자본지출은 약 600만달러로, 일반적인 데이터센터 건설 비용인 1100만~1500만달러보다 낮다.

애널리스트들은 코르시카나 사업의 가치만으로도 라이엇 주당 약 16달러의 가치가 있을 수 있다고 평가했다.

▶ 하락 종목

◆ 퀄리스(QLYS)

미국 사이버보안 업체 퀄리스는 개장 전 거래에서 약 5% 하락하고 있다. 3분기 실적이 시장 예상을 웃돌았지만 향후 성장 전망이 투자자들의 기대에 미치지 못한 영향이다.

퀄리스의 3분기 조정 EPS는 2.12달러로 시장 예상치인 1.96달러를 웃돌았다. 매출도 1억8800만달러로 예상치인 1억8660만달러를 상회했다.

회사는 2026년 연간 매출 전망치를 7억3690만~7억3890만달러로 제시했다. 이는 전년 대비 약 10% 증가한 수준으로, 기존 전망보다 높아진 수치다.

그러나 시장에서는 성장세가 충분히 가속화되지 못하고 있다는 평가가 나오면서 주가가 약세를 보이고 있다.

◆ 로켓랩(RKLB)

미국 우주항공업체 로켓랩은 개장 전 거래에서 약 8% 하락하고 있다. 차세대 로켓 뉴트론(Neutron)의 개발 일정 지연과 수익성 부담에 대한 우려가 부각된 영향이다.

로켓랩은 3분기 조정 상각전영업이익(EBITDA) 기준 1800만달러의 손실을 기록했다고 밝혔다.

회사는 1단 복합소재 구조물의 제조 및 시험 과정에서 발생한 문제로 뉴트론의 첫 비행 일정을 2027년으로 연기했다.

다만 3분기 매출은 전년 동기 대비 73% 증가한 2억6800만달러를 기록했다. 수주잔고는 약 36억달러로 전분기 말보다 52% 늘었다.

회사는 약 10억달러 규모의 신규 발사 계약을 체결했으며, 전체 발사 수주잔고는 사상 최대인 117회로 증가했다.

◆ 카셀라 웨이스트 시스템스(CWST)

미국 폐기물 처리업체 카셀라 웨이스트 시스템스는 개장 전 거래에서 5% 넘게 하락하고 있다. 분기 실적이 시장 예상을 밑돈 영향이다.

카셀라의 분기 조정 EPS는 35센트로 팩트셋이 집계한 시장 예상치인 42센트를 하회했다.

매출도 5억5920만달러로 예상치인 5억6320만달러에 미치지 못했다.

폐기물 처리 서비스 가격은 전년 동기 대비 5.5% 상승했다. 수거 서비스 가격은 5.9%, 폐기물 처분 가격은 4.8% 올랐다.

회사는 미국 중부 대서양 연안 지역의 실적 부진이 전체 실적에 영향을 미쳤다고 설명했다.

◆ 스카이댄스(SKYD)

미국 미디어·엔터테인먼트 기업 스카이댄스는 개장 전 거래에서 1% 넘게 하락하고 있다. 회사가 향후 3년 동안 60억달러 규모의 비용을 절감하겠다는 계획을 발표한 가운데, 분기 매출도 시장 예상을 밑돈 영향이다.

스카이댄스는 마케팅 비용을 줄이고 스트리밍과 방송 사업을 통합할 계획이라고 밝혔다.

전신인 파라마운트 스카이댄스의 3분기 매출은 70억3000만달러로, 스트리트어카운트가 집계한 예상치인 70억4000만달러를 소폭 하회했다.

◆ 힘스앤드허스 헬스(HIMS)

미국 원격의료 업체 힘스앤드허스 헬스는 개장 전 거래에서 약 4% 하락하고 있다. 회사가 제시한 4분기 실적 전망이 시장 기대에 미치지 못한 영향이다.

회사는 4분기 매출을 8억7500만~8억9500만달러로 예상했다. 이는 팩트셋이 집계한 시장 예상치인 9억5380만달러를 크게 밑도는 수준이다.

조정 EBITDA 전망치도 7000만~9000만달러로, 시장 예상치인 1억580만달러를 하회했다.

koinwon@newspim.com