[종합] 美 물가 또 예상 웃돌았다…국채 금리 급등, 연준 '빅스텝' 가능성 부상

CPI 0.4% 상승·근원 물가도 예상 상회…12월 금리 인상 전망 강화

월러 연준 이사 "0.5%P 인상도 검토"

경제학자 101명 전원 0.25%P 인상 예상

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 10월 소비자물가 상승률이 시장 예상을 웃돌면서 미국의 국채 금리가 급등했다. 인플레이션 압력이 여전히 높은 것으로 나타나자 미 연방준비제도(Fed·연준)가 12월 기준금리를 인상할 것이라는 전망이 강화됐다.

시장에서는 0.25%포인트 인상을 기본 시나리오로 보고 있지만, 물가 상승세가 예상보다 강하게 나타나면서 0.5%포인트 인상 가능성에도 관심이 쏠리고 있다.

미국 CPI 상승률(전월비), 자료= 미 노동통계국, 2026.11.10 koinwon@newspim.com

◆ CPI 0.4% 상승·근원 물가도 예상 상회…12월 금리 인상 전망 강화

미 노동부 산하 노동통계국(BLS)은 10일(현지시간) 10월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.4% 상승했다고 발표했다. 로이터통신과 다우존스가 조사한 경제학자들의 예상치인 0.3%를 웃돌았다. 다만 9월 상승률인 0.6%보다는 둔화했다.

변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 전월 대비 0.3% 올라 시장 예상치인 0.2%를 상회했다. 9월 상승률과 같은 수준이다. 전체 물가 상승세는 다소 둔화했지만 근원 물가의 상승 압력은 여전히 지속되고 있는 것으로 나타났다.

세부 항목별로는 에너지 가격이 0.7%, 휘발유 가격이 1% 상승했다. 식품 가격은 0.5%, 운송 서비스 가격은 0.8% 올랐다. 주거비는 0.3%, 항공료는 0.4% 상승했다. 신차 가격은 0.2% 올랐지만 중고차와 중고 트럭 가격은 1.2% 하락했다. 관세에 민감한 의류 가격은 0.1% 상승하는 데 그쳤다.

◆ 월러 연준 이사 "0.5%P 인상도 검토"...경제학자 101명 전원 0.25%P 인상 예상

이번 보고서에는 전체 CPI의 전년 동기 대비 상승률이 포함되지 않았다. 지난해 연방정부 셧다운으로 2025년 10월 물가 자료가 충분히 수집되지 않아 비교 기준이 없기 때문이다. 다만 일부 개별 품목의 연간 상승률은 발표됐다. 지난 9월 전체 CPI의 전년 대비 상승률은 3.7%였다.

예상보다 높은 물가 지표에 미 국채 금리는 급등했다. 미국 CNBC에 따르면 이날 기준물인 10년 만기 국채 수익률은 8bp(1bp=0.01%포인트) 넘게 오른 4.95%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 13bp 이상 급등한 4.683%를 나타냈고, 30년물 수익률도 6bp 넘게 상승한 5.32%로 집계됐다.

이번 지표는 연준의 12월 추가 금리 인상 전망을 뒷받침했다. 로이터통신이 지난 6~10일 경제학자 101명을 대상으로 실시한 설문조사에서는 응답자 전원이 연준이 12월 기준금리를 0.25%포인트 인상해 연 4.00~4.25%로 높일 것으로 예상했다.

다만 인상 폭이 확대될 가능성도 제기된다. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 이날 CPI 발표에 앞서 근원 물가 상승률이 전월 대비 0.3% 이상을 기록할 경우 12월 회의에서 기준금리를 0.5%포인트 인상하는 방안을 고려해야 한다고 밝혔다. 실제 근원 CPI는 0.3% 상승해 월러 이사가 제시한 기준에 도달했다.

월러 이사는 "0.25%포인트만 인상하는 것은 연준의 신뢰성을 위험에 빠뜨릴 수 있으며, 그런 위험을 감수하고 싶지 않다"고 강조했다.

연준은 지난달 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 찬성 10명, 반대 2명으로 기준금리를 연 3.75~4.00%로 동결했다. 그러나 지난주 발표된 10월 비농업 부문 신규 고용이 16만5000명 증가해 시장 예상치의 두 배를 웃돌면서 추가 긴축 전망이 강화됐다.

미국과 이스라엘의 이란 전쟁에 따른 에너지 가격 상승과 트럼프 행정부의 수입 관세도 물가 부담을 키운 요인으로 지목된다. 높은 생활비는 지난주 중간선거에서 공화당이 큰 패배를 당한 주요 원인 중 하나로 꼽혔다.

최근에는 이란 전쟁 종식 기대에 국제유가가 급락하면서 향후 에너지 가격 부담이 완화될 가능성도 제기된다. 브렌트유 가격은 이날 지난 8월 이후 처음으로 배럴당 90달러 아래로 떨어졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 추가 군사 공격 가능성을 낮게 평가한 영향이다.

다만 관세와 서비스 가격 등에서 물가 상승 압력이 지속되고 있어 연준의 추가 긴축 전망은 유지되고 있다.

투자자들은 오는 13일 발표될 미국의 생산자물가지수(PPI)에도 주목하고 있다. 이번 CPI와 PPI 결과는 12월 연준의 금리 결정에 영향을 미칠 주요 변수로 꼽힌다.

koinwon@newspim.com