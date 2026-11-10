뉴욕증시 프리뷰, 미 주가선물 혼조…CPI 발표 앞두고 나스닥 약세

월러 연준 이사 "12월 금리 인상 유력"…빅스텝 가능성도 시사

엔비디아 CEO 논란·앤스로픽 IPO 부담…유가 급락에 다우 선물 상승

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 10일(현지시간) 뉴욕 증시 개장을 앞두고 혼조세를 보이고 있다.

미국의 10월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 연방준비제도(Fed·연준) 고위 인사가 12월 금리 인상 가능성을 시사한 가운데, 엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싼 논란과 앤스로픽의 기업공개(IPO) 계획이 기술주에 부담으로 작용하고 있다. 반면 이란 전쟁 종식 기대에 국제유가가 급락하면서 다우지수 선물은 상승하고 있다.

이날 미 동부시간 오전 8시 10분(한국 시간 오후 10시 10분)기준 나스닥100지수 선물은 0.44% 하락했다. 다우존스 산업평균지수 선물은 157.00포인트(0.37%) 상승했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 선물은 0.01% 올랐다.

월가 [사진=로이터 뉴스핌]

시장의 최대 관심사는 이날 오전 8시 30분(한국 시간 오후 10시 30분) 발표되는 10월 CPI다. 로이터통신과 다우존스가 조사한 경제학자들은 전체 CPI가 전월 대비 0.3%, 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 0.2% 상승했을 것으로 예상했다. 9월 상승률인 각각 0.6%, 0.3%보다 둔화한 수준이다.

다만 근원 CPI의 전년 대비 상승률은 9월 2.6%에서 10월 2.8%로 높아졌을 것으로 전망됐다. 물가 상승 압력이 여전히 연준의 목표치인 2%를 웃돌면서 예상보다 높은 CPI가 발표될 경우 최근 주식시장의 반등세가 꺾일 수 있다는 우려가 나온다.

크리스토퍼 월러 연준 이사는 이날 연설에서 12월 기준금리 인상 가능성이 높다고 밝혔다. 그는 "금리 인상의 정확한 시점보다 약속한 인상을 합리적인 기간 안에 이행하는 것이 중요하다"며 물가 상승률이 예상보다 높게 나오면 0.5%포인트 인상도 고려해야 한다고 강조했다. 이어 "0.25%포인트만 인상하는 것은 연준의 신뢰성을 위험에 빠뜨릴 수 있다"고 말했다.

9일 오전 서울 강남구 코엑스에서 엔비디아 AI 데이가 열리고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

기술주에서는 ▲엔비디아(NVDA)가 개장 전 거래에서 상승폭 대부분을 반납하며 0.2% 하락했다. 젠슨 황 CEO가 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 여성과 불륜 관계를 맺었다는 의혹이 확산한 영향이다. 정보기술 전문매체 디인포메이션은 두 사람의 관계가 중국 기업들을 통한 최소 75억달러 규모의 엔비디아 반도체 운송에 도움을 줬다고 보도했다. 해당 의혹은 아직 확정된 사실이 아니다.

앤스로픽의 대규모 IPO 계획도 투자자들의 관심을 끌고 있다. 로이터통신이 확인한 최신 투자설명서 초안에 따르면 앤스로픽은 IPO를 통해 최대 644억달러(86조 2380억원)를 조달할 계획이다. 사상 최대 규모 중 하나가 될 이번 상장은 AI 기업 간 투자자금 확보 경쟁을 더욱 치열하게 만들 것으로 예상된다.

뉴욕대 스턴경영대학원의 애스워스 다모다란 재무학 교수는 "AI 생태계에 속한 기업이라면 어디에 투자해도 돈을 벌 수 있었던 쉬운 AI 투자 시대는 대부분 끝났다"고 평가했다.

반도체주 전반도 약세를 보였다. ▲인텔(INTC)과 ▲마벨테크놀로지(MRVL)는 개장 전 거래에서 각각 2% 넘게 하락했다.

반면 국제유가 급락은 투자심리를 뒷받침했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 추가 군사 공격 가능성이 매우 낮다고 밝히면서 브렌트유 선물 가격은 지난 8월 이후 처음으로 배럴당 90달러 아래로 떨어졌다. 지난주 16.4% 급락한 데 이어 이번 주에도 하락세가 이어지고 있다.

전날 뉴욕 증시는 국제유가 하락과 기술주 저가 매수세에 힘입어 큰 폭으로 반등했다. 다우지수는 1104포인트(2.2%) 상승했고, S&P500지수는 2.35%, 나스닥종합지수는 2.74% 올랐다. 지난주 미국 중간선거 이후 AI 데이터센터 규제 강화 우려로 급락했던 기술주에 매수세가 유입된 영향이다.

아시아 증시도 상승세를 이어갔다. 한국 코스피지수는 4.39% 급등한 5239.13에 마감했고, 일본 닛케이225지수는 2.87% 오른 6만459.58을 기록했다. 일본 소프트뱅크그룹은 13.4% 급등했으며, SK하이닉스와 삼성전자도 각각 5.2%, 3.9% 상승했다.

한편 AI 클라우드 기업 ▲코어위브(CRWV)는 이날 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정이다. 막대한 부채 부담과 AI 투자 확대의 지속 가능성에 대한 우려가 커진 가운데, 실적 결과가 관련 업종의 투자심리에 영향을 미칠 것으로 예상된다. 코어위브 주가는 개장 전 거래에서 1.7% 하락했고, 경쟁사 ▲네비우스(NBIS)는 1.8% 내렸다.

koinwon@newspim.com