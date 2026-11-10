국군사관학교 민간자문위 첫 회의… 자문위원조차 "통합이 목표와 직결되나 검증부터"

AI 핵심 요약beta
- 국방부는 10일 국군사관학교 민간자문특위 첫 회의를 열었다.
- 자문위원은 통합 목표와 효과에 대한 엄밀한 검증이 필요하다고 지적했다.
- 군 내부에서는 특정 사관학교 동창회 인사 편중을 우려하는 목소리가 나왔다.
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강병철 성무안보연구소장 "합동성·미래전 준비와 통합, 인과관계 엄밀히 따져야"
군 일각 "육사 총동창회 요구대로 동문 대거 참여…실질 자문 되겠나"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육·해·공군사관학교를 하나로 합치는 '국군사관학교' 창설 작업에 민간 전문가들이 자문역으로 참여한다. 그런데 첫 회의부터 자문위원이 통합 효과를 검증해야 한다고 지적했고, 군 내부에서는 위원 구성을 걱정하는 목소리가 나온다.
국방부는 10일 오후 서울 용산 국방컨벤션에서 강신철 장관 주관으로 국군사관학교 민간자문특별위원회 회의를 열었다. 회의에는 국방부 주요 직위자와 학계·연구기관 등 각계 전문가로 꾸려진 민간자문특별위원 15명이 참석했다. 위원회는 조직운영·교과체계·첨단인프라·법률검토·청년자문 등 5개 분야로 나뉜다. 국방부는 위원 전체 명단을 공개하지 않았다.
강 장관은 "급변하는 안보환경 속에서 미래전을 주도할 정예장교 양성이 중요하다"며 "국군사관학교가 성공적으로 첫발을 내디딜 수 있도록 아낌없는 제언과 지혜를 모아 달라"고 당부했다.
교과체계 분야 자문위원인 이찬 서울대 교수(인재육성·리더십 개발 전문가)는 "국군사관학교 창설의 본질은 단순한 통합을 넘어 AI와 첨단기술이 접목된 미래 전장에 맞는 장교 양성 해법을 찾는 것"이라고 진단했다. 이 교수는 ▲미래 핵심역량 중심의 교육과정 혁신 ▲통합 리더십 강화 ▲현장 의견 수렴을 3대 방향으로 제시했다.
조직운영 분야 자문위원인 강병철 성무안보연구소장은 통합의 전제 자체를 문제 삼았다. 성무안보연구소는 2021년 7월 설립된 공군사관학교 총동창회 부설기관이고, 강 소장은 공사 생도대장(준장)을 지냈다. 강 소장은 "합동성 강화, 미래전 준비, 교육경쟁력 제고라는 목표가 사관학교 통합과 직결되는지 엄밀한 인과관계 검증이 필요하다"고 말했다. 통합을 추진하는 근거로 거론돼 온 세 가지 목표가 정말 통합으로 이뤄지는지부터 따져봐야 한다는 뜻이다.
위원회가 실질적인 자문기구 역할을 할 수 있을지 의문을 제기하는 시각도 있다. 한 군 관계자는 "육사 총동창회 요구대로 동창회 쪽 인사들이 위원회에 많이 들어가면서 장관은 반발을 누그러뜨리고 동창회는 목소리를 낼 통로를 얻었다. '누이 좋고 매부 좋은' 구도"라고 말했다.
이어 "국방부가 원칙을 세우기보다 동창회 요구에 끌려간 모양새"라며 "이해관계가 걸린 인사들이 다수 포진한 상황에서 창설을 위한 실질적 자문이 이뤄질지 우려하는 목소리가 높다"고 했다.
국방부는 앞으로 전체 위원회와 분야별 위원회를 상시 운영해 의견을 수렴하고, 자문 결과를 창설 과정에 반영할 계획이다. 국방부 관계자는 "대내외 신뢰도를 높여 더욱 완성된 형태의 국군사관학교를 창설하겠다"고 밝혔다.
gomsi@newspim.com