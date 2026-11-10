한미, 지상보급 끊긴 전방에 '하늘길 보급'… GPS 유도 낙하산으로 정밀투하

AI 핵심 요약beta
- 한미연합군사령부는 10일 전시 지상 보급로 차단에 대비한 공중재보급 훈련을 했다.
- 한미 장병들은 수송기로 전투식량·생수·의약품 등을 여러 고도와 주야간에 투하했다.
- 특전사는 3000m 이상에서 GPS 유도 낙하산을 활용한 정밀 공중투하를 수행했다.
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MC-130K·CN-235로 중량·경량 화물 투하…고도 다변화·주야간 훈련
연합사 "향후 수송용 드론까지 훈련 범위 확대"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 한미연합군사령부(연합사)는 10일 전시 지상 보급로가 막힌 전투지대에 항공수송전력으로 물자를 떨어뜨리는 한미 연합 공중재보급 훈련을 했다고 밝혔다.
훈련에는 육군 특수전사령부(특전사), 수도군단, 제1군수지원사령부(1군지사), 공군 공중기동정찰사령부(기동정찰사), 공군 군수사령부(군수사), 미 2사단/한미연합사단이 참가했다. 중량 화물 투하체계(CDS·Container Delivery System)와 경량 화물낭(BDL·Bundle)을 활용한 공중투하가 중심이었다.
이번 훈련의 목표는 한미 연합전력이 서로의 물자를 교차해 공중재보급하는 것이다. 투하 고도를 다변화하고 주·야간 투하를 병행해 전시 수송기 생존성을 높이고, 지상군의 공중투하 물자 회수율을 끌어올리는 데 중점을 뒀다.
훈련 첫날인 9일 1군지사와 미 2사단·한미연합사단 장병들은 전투식량·생수·의약품 등 전방 작전부대에 필요한 화물을 낙하산과 충격흡수재로 포장·의장해 육로로 비행장까지 옮겼다. 이튿날인 10일 공군 군수사 장병들이 화물을 검사한 뒤 한국군 MC-130K와 CN-235 수송기에 실었고, 수송기들은 훈련장 목표 지점에 화물을 정확히 투하했다.
특전사는 3000m 이상 고고도에서 GPS 유도 화물 낙하산을 활용한 정밀 공중투하를 완수했다. 수도군단과 1군지사, 미 2사단/한미연합사단은 여러 고도와 주·야간 작전환경에서 물자 은·엄폐와 경계를 병행하는 전술적 회수 훈련을 했다.
박진원 연합사 군수참모부장(육군 소장)은 "한미 연합 항공수송 능력을 통합 활용해 적지종심작전부대와 산악·고립 지역에서 임무를 수행하는 접적부대에 재보급물자를 신속히 지원함으로써 연합 작전 지속지원능력을 높였다"고 말했다. 그는 "이번엔 수송기로 훈련했지만 변화하는 전장 환경을 고려해 앞으로 수송용 드론 등 다양한 수송수단으로 훈련 범위를 넓혀 나갈 것"이라고 했다.
gomsi@newspim.com