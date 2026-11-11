유럽증시, 우크라 종전 협상 기대감에 대부분 상승 … 범유럽 지수는 역대 최고치 근접

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 10일(현지시각) 영국을 제외한 유럽 주요국의 증시가 대부분 올랐다.

미국과 러시아, 우크라이나가 이날부터 1박2일 일정으로 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 3자 종전 협상을 시작하면서 시장과 투자자들의 기대감이 커졌다.

미국과 이란 간 군사적 충돌 가능성도 낮아져 투자자들의 위험자산 선호 심리가 되살아나는 양상이었다.

국제유가는 내림세를 계속하면서 배럴당 90달러 안팎에 머물렀다.

미국의 소비자물가는 시장의 예상을 뛰어넘었다. 다음달 금리 결정을 앞둔 연방준비제도(Fed)의 부담이 커졌다는 관측이 제기됐다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 1.80포인트(0.27%) 상승한 658.32로 장을 마쳤다. 이 지수는 지난 8월 11일 기록한 역대 최고치(660.51)을 눈앞에 뒀다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 80.26포인트(0.31%) 오른 2만6347.45에, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 45.29포인트(0.55%) 뛴 8278.59로 마감했다.

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 31.28포인트(0.29%) 내린 1만751.59로 장을 마쳤다.

이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 355.20포인트(0.69%) 상승한 5만1755.08에, 스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 238.70포인트(1.21%) 오른 1만9981.20으로 마감했다.

영국 런던의 증권거래소. [사진=로이터 뉴스핌]

이날 우크라이나 종전 협상에 국제사회의 이목이 집중됐다. 마코 루비오 미 국무장관은 "대화가 매우 생산적이었다(very productive)"고 했다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 "논의가 건설적이었고 상당히 실질적이었다"고 평가했다.

우크라이나와 러시아는 휴식 시간을 포함해 4시간 정도 진행된 첫날 협상에서 포로 석방과 우크라이나 안전 보장 방안 등을 집중 논의한 것으로 알려졌다.

로이터통신은 "투자자들이 분쟁의 조기 종료 가능성을 기대한 것이 이번이 처음은 아니지만, 지난주 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악하면서 분쟁이 조만간 해결될 수 있다는 기대감이 높아졌다"고 말했다.

유가는 하향 안정세를 유지했다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유는 영국 시각 오후 5시 36분 현재 0.68% 떨어진 배럴당 91.94달러를 기록했다. 이 유가는 장중에 90달러 밑으로 떨어지기도 했다.

미국의 소비자물가는 시장 예상을 웃돌았다. 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 올라 로이터통신과 다우존스가 조사한 이코노미스트들의 예상치 0.3%를 상회했다.

변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI도 전월 대비 0.3% 올라 예상치인 0.2%보다 높았다.

이 같은 지표 공개로 다음달 연준의 금리 인상 가능성이 더욱 커졌다는 관측이 제기됐다. 로이터통신이 이코노미스트 101명을 대상으로 실시한 설문조사 결과 응답자 전원이 0.25%포인트 인상을 예상했다.

유럽 증시의 지속적인 선전 가능성도 제기됐다.

영국 금융시장 분석업체 트레이드네이션의 선임 시장 애널리스트인 데이비드 모리슨은 "유럽 증시와 지수의 밸류에이션은 미국보다 훨씬 저렴하다"며 "투자자들은 영국과 유럽 기업들을 보면서 매력적인 저평가 종목을 발견하고 있다"고 말했다.

예상을 웃돈 기업 실적도 최근 증시 랠리를 뒷받침했다.

런던증권거래소그룹(LSEG) 집계에 따르면 유럽 기업들의 3분기 이익 증가율은 25%로 예상되고 있다. 기존 전망치인 16%를 크게 웃도는 수준이다.

독일 투자은행 도이체방크는 이번 실적 시즌에 유럽과 미국의 기업 이익 증가율 격차가 3년여 만에 가장 작은 수준으로 축소됐으며, 유럽 기업들이 11개 업종 가운데 6개 업종에서 미국 기업과 대등하거나 더 좋은 실적을 냈다고 분석했다.

주요 섹터 중에서는 은행이 1.7% 오르면서 전체적으로 지수 상승을 이끌었다. 에너지는 1.6% 하락했다.

독일 반도체 기업 인피니언 테크놀로지는 0.87% 올랐고, 프랑스 식권·복지서비스 업체 에덴레드는 브라질 법원이 식권 규제 일부 효력 정지 판결에 힘입어 6.4% 뛰었다.

독일 비료·칼륨 생산업체 K+S는 3분기 실적이 시장 예상치를 웃돌았음에도 상승폭을 반납한 뒤 4.5% 하락 마감했다. 스위스 통신업체 선라이즈 커뮤니케이션스도 분기 실적 발표 이후 4.1% 내렸다.

ihjang67@newspim.com