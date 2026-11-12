프롬디, 중기부 팁스 선정…산업현장 AI 위험판단 기술 고도화

센서·영상·문서 등 이종 데이터 통합해 산업별 위험판단 기술 고도화

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 프롬디가 중소벤처기업부의 기술창업 지원 프로그램인 팁스(TIPS) 일반트랙에 선정됐다고 밝혔다. 이번 선정을 통해 프롬디는 산업현장의 데이터를 통합·구조화하고, 공정과 설비, 작업환경에 따른 위험요인을 판단하는 AI 핵심 기술 고도화에 나선다.

[이미지=프롬디] 산업안전 AI 솔루션 '버키드(VIRKEYD)'를 개발하는 프롬디

팁스는 민간 투자사가 기술력과 성장 가능성을 갖춘 창업기업을 발굴·투자하면 정부가 연구개발(R&D)을 지원하는 프로그램이다. 프롬디는 이번 과제를 통해 기존 산업안전 솔루션의 기술 기반을 강화하고, 산업별 특성이 다른 현장에서도 활용 가능한 위험판단 기술의 범용성과 확장성을 확보할 계획이다.

산업현장의 안전관리는 공정, 설비, 작업조건에 따라 위험요인이 달라지고 안전기준과 조치도 복잡하게 얽혀 있다. 센서, 영상, 작업문서, 안전관리 기록 등 다양한 데이터가 서로 다른 형태로 관리돼 현장 상황을 종합적으로 파악하고 일관된 안전판단을 수행하는 데 어려움이 있다.

이는 사업장별 데이터 구축 및 관리 부담으로 이어지며, AI 기반 안전관리 기술 확산에 제약으로 작용한다.

프롬디가 개발한 버키드(VIRKEYD)는 산업현장의 공정·설비·작업 정보와 관련 법령 및 안전기준을 연결하는 AI 기반 산업안전 판단 솔루션이다.

개별 위험요인 식별을 넘어 현장 상황에 적합한 안전기준과 필요한 조치를 연결하며, 위험성평가부터 작업 전 안전관리, 사고관리, 개선조치, 이행·증빙까지 분절된 안전관리 업무를 통합하는 것이 특징이다.

이번 팁스 과제의 핵심은 산업현장에서 발생하는 이종 데이터를 공통 체계로 구조화하고, 이를 산업별 안전기준 및 조치 정보와 연결할 수 있는 기반기술을 확보하는 것이다.

프롬디는 센서·영상·문서 등 이종 데이터를 통합 활용할 수 있는 데이터 구조화 기술과 현장 맥락 기반 위험판단 기술을 고도화할 계획이다. 이를 통해 새로운 사업장에 솔루션을 적용할 때 데이터 구축 및 연계 부담을 줄이고, 산업별 특성을 반영한 안전판단 기술의 적용 효율성을 높이는 것을 목표로 한다.

프롬디는 건설·제조·반도체·발전설비 등 다양한 산업현장에서 기술 실증과 제품 도입을 추진하며 버키드의 현장 적용 가능성을 검증해 왔다. 이 과정에서 산업별 공정 특성, 작업환경, 위험요인 간의 관계를 분석하고, 실제 현장 상황을 안전기준과 조치로 연결하는 기술 역량을 축적했다.

향후 프롬디는 팁스 과제를 통해 개발한 핵심 기술을 버키드에 단계적으로 적용하고, 반도체 제조현장을 중심으로 기술 검증을 진행할 계획이다. 이후 다양한 제조산업과 건설·발전설비 분야로 적용 범위를 확대하고, 산업별 데이터와 판단체계를 지속적으로 고도화할 전략이다.

중장기적으로는 산업안전 분야에서 확보한 데이터 구조화 및 판단 기술을 기반으로 품질·환경 등 기업의 다양한 컴플라이언스 영역으로 사업을 확장할 방침이다. 특정 산업이나 업무에 국한된 안전관리 솔루션을 넘어, 산업현장의 운영 정보와 규제 기준을 연결하고 실제 업무에 필요한 판단과 조치를 지원하는 AI 기술로 발전시킨다는 구상이다.

한원 프롬디 대표는 "산업현장에서 AI가 실질적인 가치를 창출하기 위해서는 현장의 복잡한 상황을 이해하고 필요한 판단과 조치까지 연결할 수 있어야 한다"며 "이번 팁스 선정은 프롬디가 축적해 온 산업안전 판단 기술을 더욱 발전시키고, 다양한 산업현장에서 활용할 수 있는 기술적 기반을 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다. 이어 "프롬디는 산업안전을 시작으로 기업의 다양한 운영 기준과 규제 요구를 이해하고, 이를 실제 업무의 판단과 실행으로 연결하는 산업 특화 AI 기술기업으로 성장해 나가겠다"고 밝혔다.

whitss@newspim.com