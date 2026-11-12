이재용 "온양, AI 반도체 심장 HBM 거점으로 탈바꿈"

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삼성전자 온양사업장 HBM 첨단 패키징 거점 전환 선언

"대한민국 미래 새로 그리는 역사적 도전…호남·영남 메가프로젝트도 적극 추진"

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 12일 충남 온양사업장을 최첨단 고대역폭메모리(HBM) 생산 거점으로 탈바꿈시키겠다고 밝혔다. 기존 범용 반도체 조립·검사 중심의 사업장을 인공지능(AI) 반도체 핵심 후공정 기지로 전환해 차세대 반도체 경쟁력을 강화하겠다는 구상이다.

이 회장은 이날 오전 삼성전자 온양사업장에서 열린 착공식 환영사에서 "저희는 오늘 착공식으로 또 한 번의 도약을 약속드린다"며 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이었던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 말했다.

이재용 삼성전자 회장. [사진=KTV 캡쳐]

이어 "여러분께서 서 계신 이곳은 40여 년 전까지만 해도 민둥산과 비포장도로밖에 보이지 않았지만, 지금은 산업의 쌀인 반도체를 조립하고 검사해 최종 완성하는 첨단 공장이 됐다"고 설명했다.

이 회장은 정부가 추진하는 메가프로젝트의 중요성도 강조했다.

그는 "대통령님께서는 메가프로젝트 점검 회의 때마다 지금은 전 세계 경제 지평의 판이 흔들리는 승부의 시간이라고 강조하셨다"며 "그 말씀처럼 메가프로젝트는 단순한 산업 전략이 아닌 대한민국의 미래를 새로 그리는 역사적 도전이라고 생각한다"고 밝혔다.

이어 "대통령님의 리더십하에 중앙과 지방정부, 기업이 함께 힘을 모으면 국가 대도약의 전기를 마련할 수 있을 것이라고 확신한다"고 덧붙였다.

삼성전자의 국내 투자 확대 의지도 재확인했다. 이 회장은 "저희가 더 큰 책임감을 갖고 대체 불가 대한민국의 성공 신화를 위해 이곳 충청은 물론 호남권과 영남권 메가프로젝트도 적극 추진하겠다"고 강조했다.

아울러 이 회장은 "저희 사업장을 찾아주신 대통령님과 귀빈 여러분께 감사와 환영의 말씀을 드린다"며 "현장에서 묵묵히 일하는 직원들에게 큰 격려가 될 것 같다"고 말했다.

mkyo@newspim.com