[특징주] 엔비디아 CEO 거취 논란에 네이버 4%대 하락

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지분 4.13% 투자 마무리했지만 경영진 불확실성 확대

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사생활 논란과 해임설이 불거지면서 네이버 주가가 약세를 보이고 있다.

엔비디아가 네이버에 10억달러 규모의 투자를 마무리하며 양사의 인공지능(AI) 사업 협력이 본격화하는 상황에서, 엔비디아 경영진을 둘러싼 불확실성이 투자심리에 부담으로 작용하는 모습이다.

12일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 58분 기준 네이버는 전 거래일보다 8500원(4.37%) 내린 18만5800원에 거래되고 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이해진 네이버 의장. [사진 = 뉴스핌DB]

최근 황 CEO는 중국 정보기관과 연계된 것으로 의심받는 사업가와 불륜 사실을 인정했다. 이어 엔비디아 이사회가 황 CEO의 거취 문제를 논의할 수 있다는 보도까지 나오면서 경영진 관련 불확실성이 커졌다.

이 같은 상황에서 네이버와 엔비디아의 사업 협력에도 관심이 모인다. 네이버는 지난 6일 엔비디아를 대상으로 한 제3자 배정 유상증자 대금 1조3411억9995만원이 전액 납입됐다고 공시했다. 달러 기준 투자 규모는 10억달러로, 엔비디아는 이번 증자를 통해 네이버 지분 약 4.13%를 확보하게 됐다.

네이버는 이번 투자금을 AI 팩토리 관련 신규 사업에 투입할 계획이다. 데이터센터 '각 세종'을 거점으로 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 기반 AI 인프라를 구축하고 서비스형 GPU(GPUaaS) 사업을 확대한다는 구상이다. 글로벌 자산운용사 브룩필드도 사업에 참여한다.

다만 엔비디아 경영진의 거취와 향후 사업 전략에 변화가 생길 경우 네이버와 추진 중인 AI 인프라 협력에도 영향을 미칠 가능성이 있다는 우려가 나온다.

rkgml925@newspim.com