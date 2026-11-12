더블유게임즈, 3분기 누적 영업익 2021억원…전년비 20% 증가

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누적 매출 6110억원·영업이익률 33.1% 기록

자체 결제 비중 53.6% 돌파, 수수료 절감 효과 본격화

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 더블유게임즈는 올해 3분기 누적 매출액 6110억원, 영업이익 2021억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 17.5%, 20.1% 증가한 수치다.

3분기 누적 매출액과 영업이익은 지난해 연간 실적의 각각 84.9%, 87.1%에 해당한다. 영업이익 증가율이 매출 증가율을 웃돌면서 수익성도 개선됐다.

누적 영업이익률은 33.1%로 전년 동기(32.3%) 대비 0.8%포인트 상승했다. 같은 기간 상각전영업이익(EBITDA)은 2219억원으로 22.1% 증가했으며, EBITDA 마진율은 34.9%에서 36.3%로 1.4%포인트 높아졌다.

수익성 개선에는 자체 결제(Direct-to-Consumer, DTC) 채널 확대가 영향을 미쳤다. 올해 3분기 소셜카지노 부문의 DTC 매출 비중은 53.6%로 전년 동기(17.6%) 대비 36.0%포인트 상승하며 처음으로 50%를 넘어섰다.

더블유게임즈 로고. [사진=더블유게임즈]

이에 따라 3분기 누적 플랫폼 수수료는 전년 동기 대비 18.4% 감소했다. 누적 매출액 대비 변동비용 비중도 30.1%에서 25.7%로 4.4%포인트 낮아졌다. 지난 6월 말 시행된 구글 플레이 인앱결제 수수료 인하 효과도 3분기 실적에 반영됐다고 회사 측은 설명했다.

소셜카지노 사업의 3분기 시장 점유율은 7.1%로 전년 동기 대비 1.0%포인트 상승했다. 회사에 따르면 분기 매출 기준 글로벌 4위에 해당한다.

사업 부문별로는 소셜카지노 매출이 3분기 누적 4595억원으로 전년 동기 대비 6.3% 증가했다. 기존 게임 운영 실적에 지난해 7월 인수한 와우게임즈의 실적이 더해졌다.

아이게이밍 부문인 슈퍼네이션의 누적 매출액은 755억원으로 19.0% 증가했고, 캐주얼 게임 부문 팍시게임즈는 760억원을 기록했다. 두 사업 부문의 합산 매출 비중은 전년 동기 16.9%에서 24.8%로 7.9%포인트 높아졌다.

더블유게임즈는 할로윈과 추수감사절, 크리스마스 등 주요 이벤트가 집중되는 4분기에 시즌별 콘텐츠와 게임 운영을 강화해 성장세를 이어갈 계획이다.

더블유게임즈 관계자는 "3분기 누계 기준으로 매출과 영업이익이 모두 두 자릿수 성장을 기록했고, 지난해 연간 영업이익의 87% 수준에 이미 도달했다"며 "DTC 확대에 따른 비용 구조 개선과 포트폴리오 다각화를 바탕으로 성장 흐름을 이어가겠다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com