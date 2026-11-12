파미셀, 3분기 누적 영업익 382억원·전년比 55%↑

AI 핵심 요약beta
- 파미셀은 12일 3분기 누적 매출과 영업이익이 각각 42%, 55% 증가했다고 밝혔다
- 전자소재와 의약품 원료물질 매출 확대가 실적 성장을 뒷받침한 것으로 알려졌다
- 파미셀은 2027년 1월 준공을 목표로 울산 제3공장을 건설하고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 파미셀이 전자소재와 의약품 원료물질 사업의 성장에 힘입어 올해 3분기 누적 매출과 영업이익 모두 두 자릿수 증가율을 기록했다. 누적 매출은 지난해 연간 매출에 근접한 수준으로 늘었다.
12일 파미셀은 올해 3분기 누적 매출액이 1126억원으로 전년 동기(794억원) 대비 약 42% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 382억원으로 전년 동기대비 약 55% 늘었다.
3분기 단독 기준 매출액은 369억원으로 전년 동기(256억원) 대비 약 44% 증가했다. 영업이익은 119억원으로 전년 동기(81억원) 대비 약 47% 늘었다.
올해 3분기 누적 매출은 지난해 연간 매출액인 1140억원에 근접한 수준이다. 첨단 정보기술(IT) 인프라에 사용되는 전자소재와 뉴클레오시드, mPEG 등 의약품 원료물질의 매출 증가가 실적 성장을 뒷받침했다.
줄기세포치료제와 화장품, 의약품 위탁생산(CMO), 수탁시험 등을 포함한 바이오메디컬 사업부의 매출도 전년 동기 대비 약 39% 증가한 26억원을 기록했다.
파미셀은 인공지능(AI) 첨단산업소재와 의약품 원료물질의 수요 증가에 대응하기 위해 울산 제3공장을 건설하고 있다. 제3공장은 2027년 1월 말 준공을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 관련 제품의 생산능력을 확대할 계획이다.
파미셀 관계자는 "전자소재를 비롯한 주력 사업의 성장세가 지속되고 있다"며 "앞으로도 주력 사업의 경쟁력을 강화하는 한편, 바이오 CMO 사업 확대를 통해 바이오메디컬 부문의 실적 개선에도 힘쓰겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com