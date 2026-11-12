VIP운용, 롯데렌탈 공개매수 환영…"일반주주 보호 장치 필요"

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TPG, 잔여 지분 38.83% 전량 공개매수, 주당 5만9000원

대주주 지분만으로 의무매수 충족 가능…제도 보완 요구

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 롯데렌탈 2대 주주인 VIP자산운용은 글로벌 사모펀드 운용사 TPG의 롯데렌탈 공개매수를 환영하며 보유 주식 전량을 응모하기로 했다고 12일 밝혔다. VIP자산운용의 공시 기준 롯데렌탈 지분율은 7.33%다.

VIP자산운용은 이번 거래에서 일반주주도 롯데그룹과 동일한 주당 5만9000원에 보유 주식을 매각할 수 있다는 점을 긍정적으로 평가했다. 아울러 국회에서 논의 중인 의무공개매수제도에도 대주주와 일반주주에게 동등한 매각 기회를 보장하는 장치가 필요하다고 주장했다.

앞서 TPG는 지난 10월 30일 롯데그룹이 보유한 롯데렌탈 지분 61.17%를 주당 5만9000원, 총 1조3105억원에 인수했다. 이어 자진 상장폐지를 추진하며 지난 6일부터 다음 달 3일까지 잔여 지분 38.83%인 1409만7325주 전량을 같은 가격에 공개매수하고 있다. 응모한 주식은 수량에 관계없이 모두 매수하는 조건이다.

VIP자산운용 로고. [사진=VIP자산운용]

이는 앞서 무산된 어피니티에쿼티파트너스의 인수안과 차이가 있다. 당시 롯데그룹은 지분 56.2%를 주당 7만7115원에 매각하기로 했으나 일반주주에게는 동일한 매각 기회가 제공되지 않았다. VIP자산운용은 당시 대주주와 일반주주 간 차별 문제를 제기하며 유상증자에 반대한 바 있다.

VIP자산운용은 이번 거래를 계기로 의무공개매수제도의 보완 필요성을 강조했다.

국회 정무위원회를 통과한 개정안은 경영권 인수 시 '50%+1주'를 의무매수 기준으로 정하면서 대주주로부터 먼저 취득한 지분도 해당 수량에 포함한다. VIP자산운용은 이 기준을 롯데렌탈 거래에 적용하면 TPG가 롯데그룹 지분 61.17%를 인수한 것만으로 의무매수 요건을 충족해 일반주주로부터 추가로 매수해야 할 주식은 없다고 지적했다.

이에 따라 VIP자산운용은 의무매수 기준을 '50%+1주'로 유지하되 대주주와 일반주주가 동일한 가격으로 공개매수에 참여하는 '비례적 공개매수' 방식을 대안으로 제시했다.

이 방식은 응모 물량이 매수 예정 수량을 초과하면 각 주주의 응모 주식 수에 비례해 매수 물량을 배분하는 구조다. 인수자의 법정 최소 매수 수량을 늘리지 않으면서 일반주주에게도 매각 기회를 제공하자는 취지다.

VIP자산운용은 지난 9월 국내외 자산운용사 18곳이 공동성명을 통해 이 같은 방식을 제안했다고 설명했다.

김민국 VIP자산운용 대표는 "같은 회사, 같은 주식인데 2년 만에 일반주주에게 주어진 매각 기회가 완전히 달라졌다"고 평가했다.

김 대표는 "대주주 지분만 사도 법정 기준을 다 채울 수 있다면, 일반주주에게도 자발적으로 같은 가격을 제시해 온 시장 흐름마저 꺾일 우려가 크다"고 지적했다.

이어 "일반주주도 대주주와 같은 가격에 팔 기회가 있다는 믿음이 쌓여야 해외 주식으로 눈을 돌린 국내 투자자가 한국 시장을 다시 볼 이유가 생기고, 한국 기업의 저평가에 주목해 온 해외 투자자가 장기 투자에 나설 근거가 생긴다"고 강조했다.

dconnect@newspim.com