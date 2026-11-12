효성, 10년째 배리어프리영화 제작 지원…문화 접근성 확대

AI 핵심 요약beta
- 효성이 11일 서울배리어프리영화제에서 제작 지원금을 전달했다
- 효성은 영화 2편의 배리어프리버전 제작을 지원했다
- 효성 임직원들은 음성해설 녹음에도 직접 참여했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
임직원 음성해설 녹음 참여…장애인 문화 접근성 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 효성이 장애 유무와 관계없이 누구나 영화를 즐길 수 있도록 돕는 배리어프리영화 제작 지원을 10년째 이어가고 있다.
효성은 지난 11일 서울 마포구 한국영상자료원 시네마테크KOFA에서 열린 '제16회 서울배리어프리영화제' 개막식에서 사단법인 배리어프리영화위원회에 제작 지원금을 전달했다고 12일 밝혔다.
올해 효성은 한국 영화 '내 이름은'과 애니메이션 '어네스트와 셀레스틴: 멜로디 소동'의 배리어프리버전 제작을 지원했다.
배리어프리영화는 시각장애인을 위한 화면 음성해설과 청각장애인을 위한 자막을 제공하는 영화다. 자막에는 대사뿐 아니라 화자 정보, 음악, 효과음 등 다양한 소리 정보가 포함된다.
효성 임직원들도 음성해설 녹음에 직접 참여했다. 영화 상영에 앞서 등장인물의 성격과 외양, 작품의 배경 등을 음성으로 전달해 시각장애인들의 작품 이해를 도왔다.
효성은 지난 2017년 영화 '빌리 엘리어트'의 배리어프리버전 제작 지원을 시작으로 배리어프리영화위원회와 후원 활동을 이어오고 있다. 제작비 지원뿐 아니라 임직원들이 직접 참여하는 봉사활동도 꾸준히 진행하고 있다.
한편 효성은 '나눔으로 함께하겠습니다'라는 사회공헌 슬로건 아래 장애 아동 재활치료비 지원, 장애 예술인 지원 등 장애인의 문화예술 활동과 사회 참여 기회를 확대하기 위한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.
heoneykim@newspim.com