플래티어, 롯데이커머스와 'New LECS' 사업 협력

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X2BEE 기반 'New LECS' 통합 플랫폼 구축…브랜드몰 오픈 기간 단축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 에이전틱 커머스 기업 플래티어가 롯데쇼핑 이커머스 사업부와 협력해 브랜드 전용 통합 플랫폼 사업 확대에 나선다. 자체 인공지능(AI) 커머스 플랫폼 '엑스투비(X2BEE)'를 롯데이커머스의 브랜드 플랫폼에 적용하고, 다수 브랜드를 대상으로 플랫폼 공급을 확대한다는 계획이다.

12일 플래티어는 롯데쇼핑 이커머스와 브랜드 전용 통합 플랫폼 'New LECS(LOTTE Ecommerce Cloud & Service) Powered by X2BEE' 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

양사는 지난 11일 서울 삼성동 롯데쇼핑 이커머스 사업부에서 협약식을 열고 롯데이커머스의 브랜드 네트워크 및 유통 인프라와 플래티어의 엑스투비를 결합하기로 했다. 이를 통해 브랜드 자사몰(D2C) 구축부터 멀티 브랜드 운영, 주문 통합 관리, 해외 서비스까지 지원할 계획이다.

추대식 롯데이커머스 대표(왼쪽)와 이상훈 플래티어 대표가 업무협약 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. [사진=플래티어]

New LECS는 롯데이커머스가 2009년 기존 LECS 출시 이후 글로벌 패션·뷰티·라이프스타일 브랜드의 자사몰을 운영하며 축적한 경험에 플래티어의 AI 커머스 기술을 결합한 플랫폼이다. 브랜드가 대규모 초기 시스템 투자 없이 자사몰을 구축하고 상품 운영과 프로모션, 고객서비스(CS), 주문·정산 등을 관리할 수 있도록 지원하는 것이 목표다.

상품 등록과 기획전 구성, 고객 문의 등 반복 업무에는 AI 에이전트 기술을 적용할 계획이다. 향후 플래티어의 기업용 에이전틱 AI 플랫폼 '엑스젠(XGEN)'과 연계해 업무 자동화 범위도 확대할 예정이다.

플랫폼은 여러 브랜드가 표준화된 기술 기반을 공동 활용하는 멀티테넌트 구조로 설계된다. 이를 통해 브랜드몰 구축 기간을 기존 개월 단위에서 주 단위로 단축하는 것을 목표로 하고 있다. 상품·회원·프로모션 통합 운영과 함께 자사몰 및 외부 판매 채널의 주문·재고·배송·정산을 일원화하고 해외 고객 대상 서비스도 지원할 계획이다.

고객 및 구매 데이터는 브랜드 자산으로 보호하고, 가격과 프로모션에 대한 브랜드의 결정권도 유지하도록 설계한다. 아울러 브랜드 매출과 연동하는 요금 체계 도입을 추진해 초기 구축 비용 부담을 낮춘다는 방침이다.

이번 협력에서 롯데이커머스는 브랜드 발굴과 파트너십 구축을 주도하고 유통·물류·멤버십 인프라 연계를 담당한다. 플래티어는 엑스투비 기반 플랫폼 구축과 고도화, 기술 운영 및 AI 자동화 확대를 맡는다.

플래티어는 이번 협력을 통해 기존 개별 프로젝트 중심의 구축 사업에서 표준화된 플랫폼을 다수 브랜드에 공급하는 사업으로 영역을 넓힐 계획이다. 롯데이커머스의 브랜드 네트워크를 활용해 신규 고객을 확보하고, 플랫폼 이용 및 운영 서비스에서 발생하는 반복매출 기반을 강화한다는 구상이다.

양사는 향후 실무 협의체를 통해 과금 및 수익 배분 방식, 서비스 제공 범위, 운영 체계와 브랜드별 플랫폼 도입 일정 등을 구체화할 예정이다.

이상훈 플래티어 대표는 "New LECS는 롯데이커머스의 브랜드 운영 역량과 플래티어의 AI 커머스 기술을 결합해 D2C부터 멀티 브랜드 운영·주문 통합 관리·해외 서비스까지 지원하는 모델"이라며 "엑스투비와 엑스젠의 AI 에이전트 기술로 브랜드 운영 부담을 줄이고, 표준 플랫폼 고객을 꾸준히 늘려 반복 매출 중심의 지속 가능한 성장 기반을 다져가겠다"고 밝혔다.

추대식 롯데쇼핑 이커머스 대표는 "이커머스 시장이 가격 경쟁 일변도로 흐르면서 브랜드가 고객과 직접 만나고 성장할 수 있는 공간이 줄어들고 있다"며 "롯데가 오랜 기간 쌓아온 브랜드 운영 경험과 유통 인프라를 플래티어의 기술력과 결합해, 브랜드가 주도권을 갖는 건강한 이커머스 생태계를 만들어 가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com