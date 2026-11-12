킬러웨일즈, RTD 차 '풍성수' 이마트24 입점

AI 핵심 요약beta
- 킬러웨일즈가 12일 RTD 차 음료 풍성수를 이마트24에 입점했다
- 풍성수는 특허 원료와 볶은 귀리를 활용한 액상차 제품이다
- 킬러웨일즈는 입점을 기념해 풍성수 1+1 프로모션을 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 킬러웨일즈가 선보인 RTD(Ready to Drink) 차 음료 '풍성수'가 전국 이마트24에 입점하며 편의점 유통망을 확대한다.
풍성수는 킬러웨일즈가 자체 개발한 특허 원료 '풍성바이탈(PUNGSEONG VITAL)'을 함유한 액상차 제품이다. 해당 원료 관련 특허공개번호는 제10-2022-0092745호다.
볶은 귀리를 바탕으로 구수한 맛과 깔끔한 풍미를 구현했으며, 별도의 준비 없이 바로 마실 수 있는 RTD 제품으로 기획됐다.
기존 세븐일레븐에 이어 이마트24까지 판매 채널이 확대되면서 소비자들이 풍성수를 구매할 수 있는 접점이 늘었다. 킬러웨일즈는 이번 입점을 기념해 풍성수 1개 구매 시 동일 제품 1개를 추가로 제공하는 '1+1 프로모션'을 진행한다.
킬러웨일즈 관계자는 "풍성수는 일상에서 자연스럽게 즐길 수 있는 차 음료로 기획한 제품"이라며 "자체 개발 원료와 볶은 귀리 특유의 구수한 맛과 깔끔한 풍미를 담은 만큼 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.
whitss@newspim.com