[글로벌 마켓 리포트 11월 12일]

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 11일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 상승 마감했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 254.60포인트(0.49%) 오른 5만2486.49에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 98.45포인트(1.31%) 상승한 7619.38을, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 400.31포인트(1.60%) 뛴 2만5466.19를 기록했다.

필라델피아 반도체 지수는 5.86% 상승했다. S&P500 11개 업종 중 기술업은 2.71% 올라 가장 좋은 성과를 냈다.

코어위브 [사진=로이터 뉴스핌]

인공지능(AI) 클라우드 기업 코어위브의 3분기 매출이 시장 예상을 웃돌고 2026년 영업이익·매출 전망을 상향하면서 주가가 24.71% 급등해 2주 만의 최고 수준으로 올라섰다. 회사는 2028년 상반기에 조정 기준 흑자 전환이 가능하다고 밝혀, 빚으로 설비를 늘려온 데 대한 투자자 불안을 달랬다. 코어위브의 마이클 인트레이터 최고경영자(CEO)는 이날 자신의 주식 매각 계획(10b5-1)을 중단했다고 밝혔다.

코어위브의 강세에 네오클라우드(AI 인프라 임대업체)인 네비우스와 어플라이드디지털도 15.44%, 7.37% 각각 상승했다.

젠슨 황 최고경영자(CEO)의 중국 스파이 의혹 여성과의 불륜 소식에 급락했던 엔비디아 주식은 이날 2.87% 반등했다. 그러나 장 마감 후 황 CEO의 사내 임원과의 추가 불륜 보도가 나오면서 시간 외 거래에서는 8% 넘게 빠졌다.

이날 뉴욕 채권시장은 재향군인의 날로 휴장했다.

◆ 이란 종전 기대 후퇴에 유가 반등

최근 미국과 이란 간 종전 기대에 하락했던 국제 유가는 이날 상승 전환했다.

뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 12월물은 전거래일보다 49센트(0.57%) 상승한 배럴당 86.53달러를 기록했다. 런던 ICE선물거래소의 브렌트유 1월물은 전장 대비 1.27달러(1.39%) 오른 배럴당 92.76달러에 마감했다.

이란 최고국가안보회의 사무총장인 모흐센 레자이가 알마야딘과의 인터뷰에서 농축 핵물질을 단 한 원자도 국외로 반출하지 않겠다고 밝히면서 핵 문제를 둘러싼 협상 불확실성이 다시 부각된 점이 유가를 밀어 올렸다.

러시아와 우크라이나 간 평화 협상에서 일부 진전이 보고됐지만, 에너지 공급을 둘러싼 지정학적 불안은 이어졌다. 러시아와 우크라이나 협상단은 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 이틀간 진행된 평화 협상에서 일부 진전이 있었다고 밝혔다. 그러나 미국 중재단은 양측 간 신뢰가 부족하며 영토 문제를 비롯한 주요 쟁점에서 이견이 남아 있다고 전했다.

국제 금값은 예상 밖 물가 상승과 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 우려에 이틀 연속 하락했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물은 0.7% 내린 온스당 4000.50달러에 거래를 마쳤다. 달러 강세와 고금리 장기화 가능성이 부각되면서 금 투자 매력이 약화한 영향이다.

금괴 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 유럽증시, 3개월 만에 역대 최고치를 경신

유럽증시는 3개월 만에 역대 최고치를 다시 새로 썼다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 11일(현지시각) 전장보다 4.73포인트(0.72%) 오른 663.05로 장을 마쳤다. 지난 8월 11일 기록한 전고점(660.51)을 돌파했다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 315.32포인트(1.20%) 뛴 2만6662.77에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 83.88포인트(0.78%) 상승한 1만835.47로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 54.28포인트(0.66%) 오른 8332.87로, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 191.46포인트(0.37%) 전진한 5만1946.54에 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 91.50포인트(0.46%) 오른 2만27.90으로 마감했다.

우크라이나와 이란 등 지정학적 위기감과 글로벌 근심을 촉발했던 분쟁 요소가 크게 격화되지 않는 양상이 계속됐고, AI 분야의 투자심리가 회복되는 모습을 보여서다.

유럽의 기술주는 2.45% 급등했다. 독일 에너지 설비·전력망 장비 제조업체 지멘스 에너지는 2027년 이익률 전망을 상향 조정하고 배당금을 3배 이상 늘릴 계획이라고 발표하면서 8.3% 올랐다.

프랑스 전력·산업자동화 기업 슈나이더 일렉트릭은 2.4%, 프랑스 전기설비 제조업체 르그랑은 1.5% 뛰었다.

wonjc6@newspim.com