李대통령, 충청 메가프로젝트 '첫 삽' 현장 찾는다…성과 확산·中企 상생 점검

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삼성전자 온양캠퍼스 HBM 첨단 패키징 공장 착공식 참석

착공현장 4차 민관합동 점검회의…청와대 밖 첫 회의 주재

"내 삶 바뀐다는 믿음줘야"…지역·中企 '모두의 성장' 강조

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 12일 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'의 전국 첫 착공 현장을 찾는다. 이 대통령은 이날 투자 성과가 지역사회와 중소·중견기업으로 퍼지도록 정부가 책임지고 뒷받침하겠다는 뜻도 밝힌다.

이 대통령은 이날 충남 아산시 삼성전자 온양캠퍼스 건설 현장에서 열리는 '충청권 메가프로젝트 착공식'에 참석한 뒤 같은 현장에서 '메가프로젝트 4차 민관합동 점검회의'를 주재한다고 청와대가 밝혔다.

이번 사업은 3대 메가프로젝트 가운데 전국에서 가장 먼저 착공하는 사업이며, 이 대통령이 점검회의를 청와대가 아닌 투자 현장에서 여는 것도 이번이 처음이다.

이 대통령은 앞서 지난 9월 29일 3차 점검회의에서 "지역 중소기업, 소상공인과의 상생 방안도 확실하게 수립해야 하겠다"고 주문한 바 있다.

이재명 대통령이 12일 충남 아산에서 열린 '충청 메가프로젝트 착공식'에 참석하고 있다. [사진=KTV]

◆'대한민국 초격차, 충청에서'…온양 HBM 공장 첫 삽

착공식 주제는 메가프로젝트 성과 확산을 뜻하는 '대한민국 초격차, 충청에서 펼쳐집니다'다. 행사는 국민의례로 시작해 이재용 삼성전자 회장의 환영사, 삼성전자·삼성전기·삼성디스플레이 등 삼성 계열사의 충청권 메가프로젝트 투자 현황 보고 순으로 진행된다.

착공식에는 이 회장과 삼성전자·협력사 임직원을 비롯해 이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 이소영 중소벤처기업부 장관, 기후에너지환경부·국토교통부 차관, 박수현 충남지사, 신용한 충북지사, 조상호 세종시장, 허태정 대전시장, 오세현 아산시장 등 100여 명이 참석한다.

착공식은 이 대통령과 이 회장, 삼성전자 대표이사, 삼성전자 우수직원과 자녀, 김 장관, 박 지사, 오 시장, 협력기업 대덕전자 대표, 충남대 신소재공학과 학생이 함께하는 착공 기념 시삽과 기념 촬영으로 마무리된다.

이날 첫 삽을 뜨는 시설은 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징(후공정) 공장이다. 삼성전자는 온양캠퍼스 내 38만9825㎡ 부지에 6조 원을 들여 HBM 등 고성능 인공지능(AI) 반도체 생산을 늘릴 신규 공장을 짓는다. 양산 목표 시점은 2029년 5월이다. 증설을 마치면 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 늘어난다.

삼성은 아산에 삼성디스플레이 67조 원, 삼성전자 온양사업장 46조 원 등 모두 113조 원을 투자하겠다고 지난 7월 2일 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 발표했다.

이재명 대통령이 7월 6일 청와대 본관에서 '3대 메가 프로젝트 민관합동 점검회의'를 주재하고 있다. 2026.07.06. [사진=청와대]

◆청와대 밖 첫 점검회의…지방정부·中企 역할 '방점'

이 대통령은 이날 처음으로 청와대 밖에서 메가프로젝트 민관합동점검회의도 주재한다. 이 대통령이 직접 주재하는 점검회의는 이번이 4번째다. 7월 6일, 8월 10일, 9월 29일 열린 앞선 3차례 회의는 모두 청와대에서 열렸다.

이번 회의에서는 메가프로젝트를 신속하게 이행할 중앙·지방정부 지원 방안과 성과 확산에 필요한 중소기업의 역할, 참여 확대 방안을 논의한다.

청와대에서는 임광현 대통령비서실장, 하준경 정책실장, 이원주 국가전략투자보좌관, 문신학 경제성장수석이 참석한다. 정부에서는 한성숙 국무총리와 이 부총리, 김정관·이소영 장관, 지방정부에서는 박 지사와 신 지사, 조 시장, 허 시장이 자리한다. 충청권 메가프로젝트 투자 기업과 중소·중견기업 대표들도 함께한다.

회의는 이 대통령의 모두발언에 이어 김 장관의 '충청권 메가프로젝트 종합지원방안', 박 지사의 '지방정부 메가프로젝트 지원 성과와 향후 계획' 발표 순으로 진행된다. 이소영 장관은 메가프로젝트 성과 확산에서 중소기업의 역할을 키우는 방안을 보고한다. 삼성전자와 에스케이(SK)하이닉스는 지역 중소·중견 협력업체와의 상생협력 방안을 발표한다. 참석자들은 메가프로젝트 이행과 성과 확산을 주제로 전체 토론을 벌인다.

회의를 마친 이 대통령은 직원 대표들과 오찬을 함께하며 현장의 고충을 듣고 직원들을 격려한다.

◆"내 삶 바뀐다는 믿음 줘야"…'모두의 성장' 거듭 강조

이 대통령은 착공식 축사에서 메가프로젝트가 지역 중소기업과 소상공인에게 새로운 성장 기회가 되고, 지역과 국민의 삶을 실질적으로 바꾸는 '모두의 성장'으로 이어지도록 정부의 모든 정책 역량을 모으겠다고 강조할 예정이다.

과감한 투자 결정과 실행력을 보여준 삼성그룹에 감사를 표하고 기업과 긴밀히 소통하며 인허가를 신속하게 지원한 지방정부 공무원을 격려한다. 투자가 차질 없이 이행되도록 중앙·지방정부가 '원팀'이 돼 끝까지 책임지고 챙기겠다고 밝힌다.

이 대통령은 앞서 열린 3차 점검회의에서 "현재 그 지역에 거주하는 주민들에게 첨단전략산업이 우리 지역에서 성장하면 내 삶이 바뀔 것이라는 믿음을 주는 것이 중요하다"고 강조했다.

이 대통령은 "정주 여건 미비로 가족 동반 이주가 저조했던 혁신도시 사례를 교훈 삼아 사업 시작 단계부터 산업 단지와 정주 여건 조성을 하나의 계획으로 묶어서 추진해야 하겠다"고 주문했다.

the13ook@newspim.com